En medio de la lucha mundial contra el avance del coronavirus, de las esperanzas con las posibles vacunas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera una pelea interna en el país por el agua. El agua en las casas. Para limpiar los platos, para lavarse el pelo. Al tiempo que la nación contabiliza más de 5 millones de contagiados de Covid-19 y casi 170.000 muertes, el gobierno del republicano propuso modificar una ley para que las duchas tengan una mayor presión.

El pedido de cambio fue registrado ayer, como también el rechazo de las asociaciones de consumidores, que entienden que este proyecto aumentaría los gastos de las familias.

La voluntad de Trump ya se conocía. En julio, el presidente había dicho: "En los cabezales de la ducha, cuando te duchas, el agua no sale. Uno quiere lavarse las manos, el agua no sale. Entonces, ¿Qué se hace? ¿Te quedás ahí más tiempo, te duchás más? Porque mi cabello, no sé ustedes, pero tiene que ser perfecto. Perfecto".

Asimismo, se había quejado de los lavavajillas y había advertido que para que los platos quedaran bien limpios se debían poner en marcha una y otra vez, lo que provocaba en realidad que se gastara mucha más agua. Incluso, aseguró que en muchos lugares del país el agua, un recurso natural no renovable, no es un problema. "No saben qué hacer con el agua", indicó y habló de la vuelta de las viejas duchas, "más baratas y mejores, que se ven mejor y te hacen ver mucho mejor".

El toilette también recibió sus quejas. Mucho antes de hecho. En enero, el presidente insistió en que una sola descarga no sirve para cumplir el objetivo porque el agua no alcanza y afirmó: "La gente descarga los inodoros 10 veces, 15 veces, en lugar de una vez".

Semanas después volvió a hablar de lo mismo. El 6 de agosto declaró: "Abrís la ducha, si sos como yo, no podés lavar tu hermoso cabello correctamente. Perdés 20 minutos más. ¡Por favor que salga el agua! Gotea, ¿verdad? Por eso yo me deshice de eso. Fue una regulación promulgada por personas que no entienden la vida".

Así, con una especie de mirada ecológica pero crítica de los electrodomésticos sustentables, Trump va contra una norma original de 1992, que establece que estos dispositivos de agua no descarguen más de 9,5 litros por minuto, de acuerdo con lo publicado por el diario El País.

La mirada polémica respecto del medio ambiente no sorprende en la Casa Blanca. Desde que llegó al poder, el mandatario se ocupó de fustigar a los ambientalistas, anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París (que lo comprometía a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero) y puso en duda todas las cifras conocidas respecto del Cambio Climático.

