Mauricio Claver-Carone cuestionó con dureza la intención de la Argentina y otros países de la región de postergar el cambio de autoridades en el organismo para 2021

Alan Soria Guadalupe 11 de agosto de 2020

El candidato de Donald Trump para asumir la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, lanzó hoy una durísima crítica contra el gobierno de Alberto Fernández, al que acusó de querer "secuestrar" la elección del organismo al no haber presentado un candidato "competitivo".

"Vemos un esfuerzo minoritario liderado por la Argentina para obstaculizar la elección porque no han podido o querido presentar una visión competitiva", dijo el asesor presidencial y director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y agregó: "Cualquier intento de secuestrar una elección a pesar de un reglamento muy claro sería no solo no democrático, sino que los Estados Unidos lo va a enfrentar muy profundamente".

El funcionario de Trump, que asistió el 10 de diciembre a la asunción de Fernández, apuntó directamente a la estrategia de la Argentina de forzar la postergación de los comicios en el organismo de septiembre a marzo del año que viene debido al proceso electoral que está en curso en Estados Unidos. Fernández había postulado al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, pero la decisión de Washington de avanzar con un candidato propio frenó las aspiraciones del oficialismo.

Claver-Carone es uno de los portavoces de la estrategia de Trump frente a Venezuela, que el gobierno argentino rechaza por considerarla intervencionista.

Mauricio Claver-Carone, asesor especial de Donald Trump y candidato de Estados Unidos para liderar el BID Crédito: Twitter

"Queremos que se postergue hasta marzo la Asamblea que elegirá al nuevo presidente del BID. Estamos inmóviles por la pandemia y una elección crucial debe hacerse en forma presencial, como corresponde. Mantenemos a nuestro candidato, Gustavo Béliz", había dicho ayer el canciller Felipe Solá.

La movida de Trump de elegir a un candidato propio para dirigir el BID echa por tierra la tradición histórica de más de 60 años de las presidencias de la entidad, que siempre fueron para representantes latinoamericanos. Estados Unidos es el principal accionista del organismo y su poder para elegir al sucesor del actual titular es determinante.

Claver-Carone aseguró que ya tiene el voto asegurado de 17 países y que solo cuatro lo rechazan. "La candidatura no es controversial. Hay una gran mayoría de la región que se mostró a favor", dijo el candidato, quien además adelantó que, de prosperar la iniciativa de la Argentina y otros países, el BID quedaría inmerso en una "parálisis financiera" y envuelto en dudas del sector privado, que reconsiderarían inversiones en la región.

En este sentido, el gobierno de Fernández se unió a la presión que intentan ejercer otros países de la región como Chile, Costa Rica y México para que los comicios se realicen en marzo, cuando ya se haya confirmado si Trump permanece en el poder o si es desbancado por el demócrata Joe Biden. Si eso ocurre, se caería la candidatura de Claver-Carone.

La decisión de Trump de impulsar un candidato propio había sido rechazada al unísono por excancilleres de la democracia argentina.

"La cooperación hemisférica es un activo a preservar en estos tiempos críticos y alentamos a todos los países del hemisferio a mantener el legado de la relación multilateral en el continente", habían dicho los exfuncionarios en una declaración publicada a mediados del mes pasado.

En ese sentido, el senador y excanciller Jorge Taiana (Frente de Todos - Buenos Aires) ratificó en la Cámara alta su rechazo al cambio que propone Washington.

"Ratificamos la necesidad de continuar con este consenso en torno a la elección del presidente del BID, resaltamos que la cooperación hemisférica ha sido y es un activo a preservar en estos tiempos críticos y es por ello que es necesario apoyar el legado de la relación multilateral en el continente. Creemos que la presidencia debe quedar en manos de un latinoamericano porque eso significa la reafirmación de la igualdad y del equilibrio institucional entre los países del continente americano", dijo.