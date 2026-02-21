Donald Trump anuncia tarifas globales del 15% tras el revés judicial de la Corte de EE.UU.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado aranceles temporales sobre casi todas las importaciones estadounidenses del 15%, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema fallara en contra de su anterior programa arancelario. Inicialmente, había sugerido que iba a ser de 10%, pero finalmente decidió un porcentaje mayor.

“Yo, como presidente de Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%“, advirtió Trump desde su red social Truth que luego reposteó la cuenta de la Casa Blanca.

El mandatario norteamericano había anunciado inmediatamente un arancel general del 10% el viernes tras la decisión del tribunal, que consideró que el presidente se había excedido en sus competencias al imponer una serie de tasas más elevadas en virtud de una ley de emergencia económica.

Los nuevos gravámenes se basan en una ley independiente, conocida como Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15%, pero requiere la aprobación del Congreso para prorrogarlos después de a 150 días.

En una publicación en las redes sociales el sábado, Trump dijo que utilizaría ese período para trabajar en la emisión de otros aranceles “legalmente permisibles”. La administración tiene la intención de basarse en otras dos leyes que permiten gravar con impuestos las importaciones de productos o países específicos, basándose en investigaciones sobre seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.

El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan al país norteamericano en virtud del acuerdo con México y Canadá, según declaró la Casa Blanca en un comunicado de prensa.

Esta nueva tasa se aplicará a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15 %.

En este contexto, Alemania y Francia se manifestaron este sábado en favor de una respuesta “clara” y unida de la Unión Europea al nuevo arancel general.

El jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, adelantó este sábado que antes de su próxima visita a la Casa Blanca impulsará una “posición clara” de la UE sobre la nueva medida de Washington. “Tendremos una posición europea muy clara sobre este tema, porque la política aduanera es competencia de la UE, no de los Estados miembros individuales”, dijo a la cadena alemana ARD.

“Estaré en Washington dentro de poco más de una semana (...) Y viajaré a Washington con una posición europea común”, añadió.

En tanto, el ministro francés de comercio Exterior, Nicolas Forissier, dijo que será “necesario” alcanzar una reacción unificada de la UE. “Estamos en contacto estrecho con la Comisión Europea [el brazo ejecutivo de la UE] y los Estados miembros para proceder a su análisis y evaluar sus consecuencias”, explicó en un mensaje transmitido por su oficina a la AFP.

El impacto sobre la Argentina

Surge el interrogante sobre alcance de la medida y si podría impactar en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones que el país selló con Estados Unidos el 5 de febrero pasado.

Según pudo saber LA NACION, luego de darse a conocer ayer que Trump avanzaría con un nuevo arancel global del 10% -que este sábado incrementó al 15%- desde el Gobierno mantenían la confianza en que, por el hecho de ya tener un acuerdo firmado, la Argentina quedaría exceptuada de la medida.

En las últimas horas, lo que no estaba claro es si las autoridades de ambos países deberían volver a reunirse para rubricarlo mediante un anexo o a través de otro mecanismo.

Ataque a la Justicia

La resolución de la Corte Suprema suscitó una reacción inmediata por parte de Trump, quien ayer lanzó un ataque inusualmente personal contra los jueces que fallaron en su contra en una votación de 6-3, incluidos dos de los que él nombró durante su primer mandato: Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.

“Creo que es una vergüenza para sus familias”, sentenció Trump el viernes en una conferencia de prensa sobre el accionar de estos jueces. Sus críticas se trasladaron a las redes sociales, donde compartió varias publicaciones cuestionando a Gorsuch, Coney Barrett y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien falló con la mayoría y escribió la opinión mayoritaria.

Esta mañana, en tanto, Trump compartió una publicación declarando que su “nuevo héroe” era el juez Brett Kavanaugh, quien escribió un voto disidente de 63 páginas. También elogió a los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, quienes estaban en la minoría, y dijo de los tres jueces disidentes: “¡Nadie duda de que quieren hacer grande a Estados Unidos otra vez!”

