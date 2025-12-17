Donald Trump anunció un bloqueo completo de buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes por la noche que ordenará bloquear todos los “buques petroleros sancionados” que se dirijan a Venezuela mientras aumenta la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses frente a las costas venezolanas. El anuncio del mandatario se da en medio de una fuerte tensión con Nicolás Maduro, líder del régimen, y tras el inicio de “una nueva fase” de la campaña de presión del gobierno republicano contra el latinoamericano.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”, escribió en un posteo publicado este martes por la noche en su red social Truth.

El mensaje de Trump en Truth Social

En ese sentido, Trump acusó al régimen de utilizar el petróleo de yacimientos robados ”para financiarse, para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". “Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, acusó.

Con eso en mente, anunció: “Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado.

Trump: "Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación“ Alex Brandon - AP

Enfatizó que “Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación“, y agregó: “Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos Inmediatamente”.

El bloqueo llega en medio de una escalada de tensión entre Washington y Caracas, con advertencias de ataques terrestres y bombardeos a embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Mar Caribe y la incautación de petróleo venezolano que iba a la isla de Cuba, por parte de las fuerzas de Estados Unidos.

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro FEDERICO PARRA - AFP

Durante el fin de semana, el líder republicano lanzó nuevas amenazas, luego de conocerse una segunda supuesta incursión de aviones caza F-18 sobre espacio aéreo venezolano, tras un primer sobrevuelo el martes de 40 minutos de dos aeronaves lanzadas desde el portaaviones Gerald R. Ford.

“Y ahora empezamos por tierra. Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, dijo Trump a periodistas que le preguntaron sobre la tensión con Venezuela en una rueda de prensa en el Salón Oval el viernes a última hora. Luego matizó ligeramente su comentario señalando que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela.

Aviones estadounidenses desplegados en la base naval Ceiba, en Puerto Rico JAYDEE LEE SERRANO� - AFP�

Trump se jacta de que su gobierno bajó el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”. En concreto, según el mandatario, su administración redujo “el 96% de las drogas que llegan por agua”. También ironizó con que él no quisiera ser el otro 4%, en referencia al riesgo al que se exponen los narcotraficantes al intentar atravesar el cerco militarizado que Trump montó en el Caribe.

“¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”, dijo Trump entre risas. Los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe ya dejaron más de 80 muertos. Los críticos en Estados Unidos y América Latina las califican de ejecuciones extrajudiciales, y alegan que incluso hay serias dudas de que las víctimas hayan sido narcotraficantes.