Cómo fue la trayectoria de los aviones F-18 de EE.UU. que cruzaron el espacio aéreo de Venezuela

Este martes, dos aviones estadounidenses F-18 sobrevolaron el Golfo de Venezuela, cerca de Maracaibo, durante unos 40 minutos, según indicó el medio The Miami Herald y otras fuentes en base a los datos del vuelo. Esta fue la aproximación más cercana de aeronaves de guerra estadounidenses al espacio aéreo del país sudamericano desde el inicio de la campaña de presión de la administración de Donald Trump.

Los F-18 Super Hornet son los cazas principales de la aviación naval de Estados Unidos. Se trata de un avión denominado como “multimisión” y diseñado para operaciones de combate aire-aire y ataques aire-superficie, que puede portar misiles guiados, bombas de precisión y un cañón interno de 20 milímetros.

Los aviones sobrevolaron por aproximadamente 40 minutos. TRINITI LERSCH - DoD

Cómo fue la trayectoria de los F-18

Según precisaron los sitios web públicos de seguimiento de vuelos, los aviones ingresaron en tándem al espacio aéreo venezolano alrededor del mediodía, sobrevolando el Golfo de Venezuela.

El sobrevuelo tuvo lugar a menos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, de acuerdo con la información brindada. Miles de venezolanos rastrearon la aeronave en línea a través de los sitios web especializados.

De acuerdo con The Miami Herald, los cazas permanecieron dentro del espacio aéreo venezolano durante al menos 40 minutos a una altitud aproximada de 7660 metros antes de dirigirse al norte y abandonar la zona. Los aviones sobrevolaron dos regiones clave para el sector energético venezolano: los estados Zulia y Falcón.

Un F-18 despega del portaaviones Gerald R. Ford. JONATHAN KLEIN - AFP

El diario venezolano El Nacional sostuvo por su parte que las naves se desplazaron desde el portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, que se encuentra en la zona como parte del despliegue estadounidense orientado a reforzar operaciones antinarcóticos y de vigilancia estratégica en el hemisferio.

Los cruces con el gobierno de Maduro

Esta fue la última demostración de fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro, en medio de un despliegue naval armado que surca el Caribe desde septiembre. El primer mandatario estadounidense volvió a advertir que “si es necesario” el Ejército atacará “también por tierra”, tal como viene haciendo por agua en acciones militares en el Caribe contra embarcaciones “narcoterroristas”.

“Empezaremos a realizar esos ataques también en tierra. Es mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso también muy pronto”, dijo Trump en una reunión de gabinete abierta, en la que respondió consultas de periodistas.

When asked if Maduro has offered to leave, Trump says “he will” 👇pic.twitter.com/ratwWwHiOj — Francisco Poleo (@FranciscoPoleoR) December 2, 2025

Días atrás el mandatario ya había advertido sobre la posibilidad de lanzar ataques terrestres “muy pronto” en Venezuela. Tras el cierre de la reunión, un periodista le preguntó a Trump -ya de pie y dispuesto a irse de la sala- si Maduro “ofreció irse” del poder. “Lo hará”, respondió, escueto, el presidente.

Trump también dejó abierta la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los carteles en cualquier país, y remarcó que “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína”. “Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques... no solo Venezuela”, advirtió.