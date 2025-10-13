Donald Trump llegó a Israel: viaja a Egipto para sellar “el fin de la guerra”

TEL AVIV.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este lunes por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, situado al sureste de la ciudad israelí de Tel Aviv, mientras un convoy de vehículos trasladaba a Israel a los primeros rehenes liberados por Hamas en el marco de la primera fase del acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force One antes de su aterrizaje en Tel Aviv SAUL LOEB� - AFP�

Trump, que fue recibido a pie de pista por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente del país, Isaac Herzog, dio por “terminada” la guerra entre las partes, que lograron finalmente un pacto al hilo de una propuesta realizada la semana pasada por la administración estadounidense.

El magnate neoyorquino, que saludó a Netanyahu con una amplia sonrisa, admitió durante su viaje a bordo del Air Force One que había mantenido “algunas disputas” con el mandatario israelí. “Ya se han zanjado”, dijo.

Máximos oficiales israelíes aguardaban el descenso de Trump del Air Force One JACK GUEZ� - AFP�

Los dos líderes intercambiaron varias palabras antes de saludar al resto de los presentes, entre ellos el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, y el embajador israelí, Yechiel Leiter.

Trump -que se dirigía tras su aterrizaje a la sede del Parlamento israelí- también saludó a su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

El presidente de Estados Unidos viajará este mismo lunes a Egipto, donde él y el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, liderarán una cumbre en Sharm el Sheij con líderes de más de 20 países sobre la paz en Gaza y el Oriente Medio en general.

Con información de AP