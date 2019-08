Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019 • 21:43

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó una vez más contra el diario The New York Times, medio al que considera un enemigo desde el momento en que inició su presidencia. "The New York Times quedará fuera del mercado pronto, luego de que me vaya, con suerte, en seis años", publicó en su cuenta de Twitter el mandatario.

"Tienen cero credibilidad y están perdiendo una fortuna", continuó. "Estoy seguro de que me respaldarán solo para que todo siga funcionando". Desde el comienzo de su mandato el líder norteamericano criticó al diario neoyorquino acusándolo de fabricar "fake news".

Sus críticas al matutino son constantes. En septiembre del año pasado, apuntó: "Si no estuviera acá, el New York Times probablemente no existiría"