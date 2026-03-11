Un impactante incendio de un autobús en Suiza dejó al menos seis muertos y cinco heridos

KERZERS, SUIZA.- Al menos seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas este martes, cuando un autobús se incendió en Suiza, en un episodio que, según informó la policía local, podría haber sido provocado de forma intencional. El siniestro se produjo en la calle principal de la pequeña localidad de Kerzers, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital, Berna.

En redes sociales comenzaron a circular videos sobre el dramático episodio en los que se ven llamas de varios metros de altura saliendo por las ventanas del autobús y humo negro elevándose hacia el cielo al anochecer. El sargento de la policía cantonal de Friburgo, Frederic Papaux, explicó que el suceso dejó “al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos graves” y expresó: “La policía considera por ahora el incendio como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado”.

Sin embargo, no transcendieron más detalles sobre las hipótesis y, en una conferencia de prensa, la policía evitó afirmar si se trató de un acción suicida o un atentado terrorista. En un comunicado indicó que la fiscalía cantonal, que dirige las pesquisas, abrió una investigación penal “para determinar las circunstancias exactas de la tragedia”.

La estructura calcinada del autobús estaba oculta detrás de lonas blancas instaladas a todo lo ancho de la carretera. La zona estaba acordonada y agentes vigilaban detrás de las cintas policiales. También había socorristas y camiones de bomberos en el lugar. “Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas. Los bomberos realizaron operaciones de rescate y extinción del fuego. Se estableció un perímetro de seguridad”, indicó el comunicado policial.

Varias ambulancias y un helicóptero llegaron a la zona y tres heridos fueron trasladados a un hospital, mientras que otras dos personas fueron examinadas en el lugar, pero no necesitaron atención hospitalaria. Las autoridades habilitaron una línea telefónica para recibir testimonios de testigo, mientras intentan determinar la causa del incendio. A su vez, la policía pidió a la población que se mantenga alejada de la zona y siga las instrucciones de los servicios de emergencia.

Suiza ya había comenzado el año con una tragedia: el 1° de enero se produjo un incendio que dejó 41 muertos y 115 heridos en el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana. En tanto, este lunes, la investigación del caso se amplió a cinco funcionarios y exresponsables del municipio, lo que eleva a nueve las personas que son objeto de instrucción penal.

Los abogados de las familias de las víctimas reclamaban que se investigue a funcionarios municipales desde que el municipio reconoció que llevaba desde 2019 sin realizar los controles de seguridad e incendio del establecimiento, y la fiscalía del cantón de Valais confirmó el procesamiento.

Con información de AFP.