Pese a la implacable ofensiva de Israel y EE.UU., el Ejército iraní demuestra que sabe adaptarse

WASHINGTON.– El ejército iraní está ajustando sus tácticas a medida que avanza la campaña de bombardeos entre Estados Unidos e Israel, según informaron altos funcionarios de defensa estadounidenses, incluso aunque la administración Trump insista en que Estados Unidos está ganando la guerra.

En los 11 días transcurridos desde el inicio del conflicto, Irán ha atacado sistemas clave de defensa aérea y radar estadounidenses en la región, según oficiales y expertos militares estadounidenses.

Milicias respaldadas por Irán han atacado hoteles frecuentados por tropas estadounidenses. Una milicia en Irak lanzó un ataque con drones contra un hotel de lujo en Erbil, lo que demuestra que Irán sabía que el Pentágono albergaba tropas en hoteles de la región, según declaró un alto funcionario militar estadounidense.

Él y otros dos funcionarios afirmaron que Irán parecía haber aceptado que no podía igualar a Estados Unidos e Israel en potencia de fuego. Pero con solo sobrevivir al bombardeo, según los funcionarios, el gobierno de Teherán puede cantar victoria. El ejército iraní, según los funcionarios, parece estar atacando lo que considera puntos vulnerables de Estados Unidos: interceptores y defensas aéreas diseñadas para proteger a las tropas y los activos en la región.

Siete soldados estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra y 140 han resultado heridos, según el Pentágono. De esa cifra, 108 han regresado al servicio.

Soldados cargan un féretro que lleva los restos del reservista de la sargento de primera clase Nicole Amor, quien murió por un ataque de dron en un centro de mando de Kuwait durante la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, mientras el presidente Donald Trump observa la llegada de los restos, el sábado 7 de marzo de 2026, en la Base de la Fuerza Aérea Dover, en Delaware. Mark Schiefelbein - AP

Los ataques estadounidenses e israelíes han matado a unas 1300 personas en Irán, según funcionarios iraníes, mientras que los ataques iraníes en Medio Oriente han causado la muerte de al menos 30 personas.

Durante la guerra de 12 días con Irán el año pasado, tanto Estados Unidos como Israel sufrieron graves reducciones en las reservas de defensa aérea del país.

Estados Unidos lanzó entre 100 y 250 interceptores THAAD durante aquella guerra, lo que constituía entre el 20 % y el 50 % del inventario del Pentágono, según un informe de diciembre del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. El ejército estadounidense también utilizó 80 misiles SM-3, casi una quinta parte de su arsenal, según el informe.

“Es sorprendente la rapidez con la que aprendieron e implementaron las lecciones de la guerra de 12 días”, declaró Vali R. Nasr, experto en Irán de la Universidad Johns Hopkins. “Aprendieron que lo que nos falta son capacidades defensivas, como interceptores, misiles THAAD y misiles Patriot”.

Lanzadera de misiles Patriot JACK GUEZ� - DVIDS�

Nasr afirmó que Irán, tras agotar el inventario estadounidense, aún podría tener capacidad de lanzamiento para atacar a tropas, activos y aliados estadounidenses. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció el martes que el ejército iraní había cambiado de táctica. “Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo”, declaró durante una conferencia de prensa. “Se están adaptando, igual que nosotros”.

El general Caine afirmó que no quería especificar cómo Irán estaba cambiando sus tácticas porque “por razones de seguridad operativa, preferiría no decirles qué está funcionando”.

Sin embargo, en el pasado, Irán avisaba con suficiente antelación antes de lanzar ataques de represalia, y en gran medida lo hacía solo para salvar las apariencias, según expertos militares. El año pasado, después de que el presidente Trump ordenara a los bombarderos furtivos B-2 estadounidenses atacar tres instalaciones nucleares iraníes, Irán respondió lanzando ataques contra la base militar de Al Udeid en Qatar, que alberga tropas estadounidenses. Irán dejó claro antes de los ataques cuáles serían sus objetivos.

Nada de eso está sucediendo ahora. En los últimos días, Irán atacó un sistema de radar de alerta temprana en Al Udeid, dañando un radar sofisticado, como informó anteriormente The Wall Street Journal. La infraestructura de comunicaciones militares de Estados Unidos es altamente secreta, lo que dificulta determinar qué sistemas exactos pudieron haber sido afectados. Sin embargo, las ubicaciones atacadas parecen indicar que Irán pretendía interrumpir la capacidad de comunicación y coordinación del ejército estadounidense. El ataque también significa que Irán intenta dañar las defensas aéreas estadounidenses, según informaron oficiales militares. Irán también alcanzó tres cúpulas de radar en el Campamento Arifjan en Kuwait, otro campamento que alberga tropas estadounidenses.

Humo negro se eleva desde la embajada estadounidense en Kuwait el 2 de marzo de 2026 tras un presunto ataque iraní en la zona donde se encuentra la embajada estadounidense en Kuwait -� - AFP�

A ochenta kilómetros al noreste, en la Base Aérea Ali Al Salem de Kuwait, al menos seis edificios o estructuras adyacentes a la infraestructura de comunicaciones por satélite resultaron dañados o destruidos, según imágenes capturadas tras los ataques.

Una evaluación del Pentágono, presentada al Congreso la semana pasada, estimó el costo de un ataque contra el complejo del cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahrein en aproximadamente 200 millones de dólares, según un funcionario del Congreso.

En el pasado, Irán dirigió todos sus ataques con drones contra Israel. Esta vez no es así. Irán ha disparado miles de drones de ataque unidireccionales de bajo costo contra aliados y activos estadounidenses en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak y Bahrein. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció el martes que el Pentágono no esperaba la feroz respuesta de Irán contra sus vecinos. Pero insistió en que las acciones de Irán fueron contraproducentes.

“No puedo decir que anticipáramos necesariamente su reacción, pero sabíamos que era una posibilidad”, declaró Hegseth en la conferencia de prensa del Pentágono con el General Caine. “Creo que fue una demostración de la desesperación del régimen”, agregó.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla en una sesión informativa en el Pentágono Konstantin Toropin - AP

Hegseth añadió que fue “un grave error del régimen iraní empezar a atacar a sus vecinos de inmediato, exponiendo quiénes son y qué hacen, con ataques indiscriminados y una actuación imprudente al principio”.

El general Caine afirmó que los ataques con misiles y drones iraníes habían disminuido considerablemente en los últimos días debido a la severa campaña aérea estadounidense.

“Nuestros ataques significan que hemos logrado un progreso significativo en la reducción del número de ataques con misiles y drones desde Irán”, afirmó. “Los ataques con misiles balísticos siguen disminuyendo un 90 % desde su inicio. Y los drones de ataque unidireccionales han disminuido un 83 % desde el inicio de la operación, un testimonio de nuestros defensores aéreos y nuestros sistemas de defensa aérea”. Pero los ataques iraníes no han cesado por completo, y dos oficiales militares afirmaron que existía la preocupación de que el Pentágono no tuviera plena claridad sobre todos los sitios de lanzamiento de Irán. Los oficiales también indicaron que Irán había mantenido muchos misiles en reserva para atacar objetivos importantes en el campo de batalla, como los radares estadounidenses.

Funcionarios del Pentágono informaron a legisladores en sesiones informativas confidenciales en el Capitolio la semana pasada que Irán aún conservaba hasta el 50% de sus misiles y lanzadores, pero que la campaña aérea los estaba reduciendo día a día.

“Si nos preguntáramos ‘¿qué está pensando el enemigo pensante?’, bueno, podría ser que la primera oleada de misiles y drones iraníes fueran abridores de puertas, y que tienen misiles más avanzados, incluyendo misiles hipersónicos, que podrían venir después”, dijo Nasr.

Irán demuestra cada día que el asesinato del líder supremo del país al comienzo de la guerra no ha paralizado totalmente su capacidad de combate, afirmaron los oficiales y expertos militares.

Irán, afirmaron, no está actuando como un régimen decapitado.