Donald Trump vuelve a concentrar la atención mediática de EE.UU. con la saga de su posible arresto

WASHINGTON.- Estados Unidos trata de evitar una nueva crisis financiera, los mercados tambalean por el temor a una recesión global, y Vladimir Putin y Xi Jinping fortalecen en Moscú su alianza en medio de la guerra en Ucrania. Y desde Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida, Donald Trump consigue con un simple mensaje algo que siempre busca, incansablemente: atención.

Desde el sábado, cuando Trump dijo en letras mayúsculas en su red social, Truth Social, que sería arrestado este martes, el expresidente y ahora nuevamente precandidato presidencial del Partido Republicano ha vuelto a ser el epicentro de la atención mediática de la que tanto disfruta, y que fue uno de los trampolines de su meteórica carrera política.

Simpatizantes de Donald Trump frente a Mar-a-Lago, en Palm Beach. (AP/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Su mensaje, en el que también a la gente que saliera a las calles a protestar en su favor –que para muchos evocó al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021–, tuvo una amplia cobertura global, aun cuando, poco después de que fuera publicado, uno de sus voceros dijo que ni Trump ni nadie de su entorno tenía información de antemano acerca de si sería arrestado o no.

La posibilidad de un arresto de Trump surge a raíz de un caso que lleva la Fiscalía de Manhattan, en el que se investiga un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, hace ya siete años, en 2016, durante su primera campaña presidencial, para comprar su silencio y evitar que la historia se publicara. El pago, revelado por The Wall Street Journal a principios de 2018, lo realizó su abogado y mano derecha de ese entonces, Michael Cohen.

La Fiscalía, han informado los medios, investiga si la Organización Trump falsificó documentos para tapar el reembolso a Cohen. Trump puede convertirse en el primer expresidente de la historia en ser acusado de haber cometido un delito.

El expresidente Donald Trump y la exatriz porno Stormy Daniels. (MANDEL NGAN and Ethan Miller / various sources / AFP) MANDEL NGAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El eventual arresto de Trump generó reacciones políticas, análisis, y mantuvo a buena parte del país a la expectativa ante la posibilidad de que, por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos tenga que presentarse a la policía para que le pinten los dedos y le tomen la fotografía que inmortaliza a las personas acusadas de un crimen.

El avance de la investigación también instaló un debate, familiar para la Argentina, sobre la politización de la Justicia: Trump y sus defensores han dicho hasta el cansancio que son víctimas de una persecución judicial, un argumento utilizado, también, por Cristina Kirchner o Luiz Inacio Lula da Silva en América Latina.

Incomodidad

El mensaje de Trump llamando a protestas dejó en una posición incómoda a muchos republicanos, que todavía intentan despegarse del ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021, también a raíz, para muchos, de los mensajes que Trump posteó en las redes antes del asalto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no tuvo más remedio que hablar del tema en Orlando, en una conferencia de prensa el domingo al cierre de un retiro republicano. Poco importó si McCarthy tenía previsto hablar de las prioridades de la oposición ahora que controlan la Cámara baja del Congreso. El tema ineludible fue Trump.

“No creo que la gente tenga que protestar por eso, no”, dijo McCarthy cuando le preguntaron por la convocatoria de Trump. Y McCarthy se apegó además al argumento trumpista de una persecución en su contra: “Creo que en sus corazones ustedes también lo saben, ustedes creen que esto es solo político”, le dijo a los periodistas.

Trump dijo que sería arrestado este martes, algo que de momento no ha ocurrido. El sitio Politico dijo que la acusación formal se podría conocer el miércoles. Varios artículos y columnas de opinión comenzaron a desmenuzar las eventuales consecuencias de un arresto, o cómo funcionaría en la práctica, y si Trump, por ejemplo, debería ser llevado con un patrullero ante un juez o no, o si puede llegar a salir bajo fianza y qué papel tendría el Servicio Secreto en todo el operativo.

The New York Times advirtió en un artículo sobre la posibilidad de que los problemas con la Justicia “alejaran a los votantes” que Trump necesita para regresar a la Casa Blanca. Y la propia Stormy Daniels, quien saltó a la fama cuando el pago y su supuesto romance con Trump –que el magnate siempre negó– salieron a la luz, se subió al vendaval que desató el mensaje del expresidente durante el fin de semana.

“¡Guau! Es una hermosa mañana. Siempre ha sido mi sueño tomar un café en el porche de mi granja y ver pastar a mi hermoso caballo. ¿Algo emocionante hoy?”, tuiteó.

Pero quizá la reacción más insólita llegó desde México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo una relación mucho más llevadera con el gobierno de Trump que con el gobierno de Joe Biden, salió en defensa de Trump.

“Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto, supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente amoroso”, dijo López Obrador en su tradicional cara a cara con los periodistas.

“Que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato, y eso es completamente antidemocrático”, lanzó el presidente, acusado por sus críticos de socavar la democracia de México.