Dos accidentes mortales ponen bajo la lupa a uno de los sistemas ferroviarios más modernos de Europa

BARCELONA.–Sea fruto de la casualidad o de un problema más profundo, el hecho de que España haya padecido dos accidentes mortales de tren disparó todas las alarmas en la sociedad española respecto a la seguridad del sistema ferroviario. Mientras el sindicato de maquinistas convocó una huelga general, las autoridades piden calma, y esperar al resultado de las investigaciones sobre las causas de los siniestros antes de extraer conclusiones. En todo caso, en la últimas horas se multiplicaron los controles de la infraestructura ferroviaria.

Cuando todavía el país se hallaba en estado de conmoción por el choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, la noche del lunes tuvieron lugar dos nuevos descarrilamientos de trenes en Cataluña, uno de ellos mortal. El siniestro sucedió en la localidad de Gélida, en la provincia de Lleida.

Hasta el momento, en este accidente se ha registrado una víctima mortal y una veintena de heridos, cinco de ellos de gravedad. Sin embargo, según las autoridades sanitarias, la vida de ninguno de ellos corre peligro. Por lo que respecta al accidente de Adamuz, el balance de muertos se eleva a 43, pero hay otras 40 personas desaparecidas que podrían haber quedado atrapadas en los dos vagones del tren Alvia que se precipitó en un terraplén y al que aún no han podido acceder los equipos de emergencias.

Bomberos trabajan en el lugar donde un tren chocó contra un muro derrumbado en Gelida JOSEP LAGO� - AFP�

El accidente de Gelida fue provocado por la caída sobre la vía de un muro de contención sobre las 21 del lunes, haciendo descarrilar un tren de cercanías de la línea R4, que se dirigía a Barcelona. El primer vagón fue el que recibió el impacto más fuerte y quedó casi convertido en chatarra. A bordo viajaban 38 personas.

La víctima fatal es un joven maquinista en prácticas, según confirmaron los Mossos d’Esquadra, la policía catalana. El joven viajaba en la cabina de conducción, junto al maquinista titular y otros aprendices, en la parte delantera del tren.

A raíz del siniestro, la circulación de todos los trenes de Cercanías y de Media Distancia ha quedo paralizada de forma indefinida, mientras se realizan inspecciones en todas las líneas de cercanías de Barcelona. Está incidencia ha provocado graves problemas de movilidad, pues cerca de 200.000 personas utilizan cada día este servicio, la mayoría para desplazarse a sus empleos. Aunque Renfe, la compañía ferroviaria, ha puesto en marcha un sistema alternativo de autobuses, este es incapaz de absorber tal volumen de pasajeros.

Accidente ferroviario en Gelida JOSEP LAGO� - AFP�

La consejera de Territorio de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, explicó que, a la espera de los resultados de la investigación, la hipótesis más probable es que las lluvias de los últimos días hayan provocado la cesión de un muro de contención. En tanto, el otro accidente ocurrido la noche del lunes en las vías catalanas —sin heridos de gravedad—, entre las localidades costeras de Blanes y Maçanet, se debió al desprendimiento de una roca, también atribuido al temporal.

A raíz del accidente, se decidió suspender el servicio de Cercanías y organizar durante toda la noche equipos de inspecciones –“las marchas blancas”– formados por maquinistas y técnicos de infraestructura para comprobar el estado de las vías. Estas evaluaciones, llamadas marchas blancas, consisten en hacer circular convoyes, habituales, por ejemplo.

Para el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), todas estas medidas llegan demasiado tarde. Sus representantes calificaron de “inadmisible” la situación y criticaron el constante deterioro del servicio ferroviario. Por esta razón, han anunciado la convocatoria de una huelga general, si bien todavía no han determinado la fecha.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se mostró comprensivo hacia el enojo del Semaf, porque sus miembros “están afectados” por las perdidas humanas de los últimos días. “Intentaremos que no se produzca la huelga, que tienen a ver con el hecho de haber perdido dos compañeros esta semana”, ha añadido.

A las 8:45 ofreciendo explicaciones y tratando de arrojar claridad. Recomiendo que se vea y se escuche para aclarar ciertas cosas. Gracias. pic.twitter.com/ocng1d6zOu — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 21, 2026

El accidente de los trenes de alta velocidad ha suscitado estupefacción en la sociedad española, orgullosa de su sistema de alta velocidad. No en vano, España es el segundo país del mundo en cantidad de kilómetros de vía de alta velocidad, solo superado por China. Ahora bien, hasta ahora la sociedad no había sido consciente de su elevado costo de mantenimiento.

En este sentido, el contexto no tiene nada que ver con el del sistema de Cercanías de Barcelona, que registra retrasos y averías casi a diario, y que las fuerzas políticas y empresariales catalanas atribuyen al problema de infrafinanciación crónico que sufre está región.