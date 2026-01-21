España: cuál es la principal hipótesis del descarrilamiento de un tren en Barcelona

A poco más de 48 horas después del trágico choque de trenes en Adamuz, España, que dejó un saldo de 42 personas muertas, en el anochecer de este martes se produjo un nuevo accidente ferroviario en Cataluña que provocó la muerte del maquinista, dejó al menos 37 heridos y movilizó a los servicios de emergencia para rescatar a las pasajeros en medio de un intenso temporal qué, según las autoridades, sería lo que causó el siniestro.

El descarrilamiento sucedió cuando un tren de Rodalies de la línea R-4 chocó de manera frontal contra un muro de contención de la autopista AP-7 que cayó sobre las vías entre las estaciones Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, lo que provocó que la formación se desvíe y vuelque.

Según reportaron los medios españoles La Vanguardia y El País, citando a autoridades locales, la principal hipótesis que se maneja es que el muro se habría “desestabilizado” y cedido ante la intensidad del temporal que azotó esta semana al noreste de la región y en especial al municipio de Gelida, ubicado a unos 40 kilómetros de Barcelona.

El temporal que azotó la región afectó la estructura del muro de contención

El temporal tuvo un fuerte impacto en distintas regiones de España y provocó la denominada borrasca Harry, que incluyó veloces ráfagas de viento, importantes precipitaciones e inundaciones en la región de Cataluña.

No obstante, el alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Pere Vernet, agregó otra causa al accidente: “La desinversión en infraestructuras”. Según adjudicó en un mensaje publicado en X, esgrimió que la falta de presupuesto pudo haber deteriorado el muro, aunque señaló que la lluvia de los últimos días “hacía tiempo que no se veía en la zona y ha sido la causante del accidente”.

A su vez, comentó que en el tramo donde sucedió el accidente, recientemente se realizaron “mejoras” para instalar un tercer carril que permitiría el paso de los trenes de mercaderías, pero aclaró que aquellas laboras “nada tienen que ver” con el muro de contención.

Darrer balanç:

1 persona morta@semgencat ha atès 37 afectats

5 en estat greu (2 a Bellvitge, 1 a Vall d'Hebron, 1 a Mútua de Terrassa i 1 a Broggi)

6 menys greus (2 a St Boi, 2 a Camils, 1 a Broggi i 1 a Bellvitge)

26 en estat lleu (8 a Vilafranca, 8 a Martorell, 1 a Broggi) pic.twitter.com/3VqSHFzZlO — Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2026

Según había advertido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para esta región se emitió una alerta roja localizada sobre Girona. Esta advertencia incluía el riesgo de inundaciones, a raíz de unas precipitaciones acumuladas que superaron en 12 horas los 180 litros por metro cuadrado en el Empordà.

El efecto de las lluvias trajo consigo diferentes complicaciones: desde carreteras y rutas cortadas por anegaciones, árboles caídos y vehículos atascados; hasta la suspensión de las clases y la búsqueda de una persona denunciada como desaparecida tras ser arrastrada por una inundación repentina.

En ese sentido, el frente atmosférico ciclónico movilizó la respuesta de las autoridades locales y nacionales, y la activación del plan especial de emergencias llamado INUNCAT, que tuvo cientos de avisos de emergencias respondidos por los servicios de emergencia y evacuaciones preventivas en zonas de riesgo.

En el caso de los trenes, el Gobierno había decidido limitar a 160 kilómetros la velocidad máxima de los trenes de alta velocidad, a raíz del accidente de Adamuz. No obstante, el temporal complicó la circulación en las vías y provocó demoras y cancelaciones.

Una hora antes, cerca de las 20, se había registrado en Girona otro accidente ferroviario. Según consignó El País, unas rocas provocaron el descarrilamiento de otro tren, en el que viajaban decenas de pasajeros. Al momento, no se reportaron heridos allí.