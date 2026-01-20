Un tren chocó contra un muro y otro descarriló en España: un muerto y al menos 20 heridos

En medio de la conmoción por el reciente choque de trenes en España, en la localidad de Adamuz, se reportaron este martes dos accidentes ferroviarios en la zona de Cataluña, ocurridos con muy poca diferencia horaria por la tarde noche. De acuerdo a lo informado por medios locales, el primer siniestro provocó la muerte del maquinista que conducía la formación y un saldo de al menos 20 heridos, mientras que el otro descarrilamiento no dejó lesionados.

Según informó Protección Civil de la región de Cataluña, un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención de la autopista AP-7 que cayó sobre las vías entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en Barcelona, lo que provocó el descarrilamiento y luego la colisión de un tren de rodalias, perteneciente a la línea R-4.

Minutos después de darse a conocer la noticia, las autoridades confirmaron el fallecimiento del maquinista a cargo de la formación y detallaron que al menos 40 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad.

“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje”, anunciaron las autoridades locales desde su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran “atendiendo a las personas heridas” por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

“Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”, precisó el alcalde de Gelida, Lluís Valls, en una entrevista a Catalunya Radio, previo a confirmarse la muerte del maquinista.

Tras ello, once ambulancias se desplazaron hasta la zona para asistir a los afectados, si bien al momento se desconocen más detalles de lo ocurrido y el estado de salud de los heridos.

En tanto, en Girona, unas rocas provocaron que el descarrilamiento de otro tren, en el que viajaban decenas de pasajeros, según consignó El Pais. Al momento, no se reportaron heridos allí.

Ambos incidentes ocurren mientras España todavía se encuentra bajo la conmoción por el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Andalucía, en el sur del país, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron dejando, al menos, 42 fallecidos.