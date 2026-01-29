Dos diputados mexicanos fueron baleados: uno está en “grave estado”

Los diputados mexicanos Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos del Movimiento Ciudadano (MC), fueron baleados este miércoles por un grupo de hombres armados. El legislador está en grave estado en un quirófano, mientras que su par se recuperó y se encuentra estable y fuera de peligro.

Según informó el medio local El Universal, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió al hospital al que fueron trasladados los parlamentarios. El funcionario aseguró que se comunicó con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Rocha indicó que desde la gobernación local creen que uno de los guardaespaldas de los diputados repelió el ataque e hirió a uno de los atacantes de los hechos, lo que garantizaría un avance en la investigación para dar con el paradero de todos los responsables.

He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, afirmó que el gobierno federal estableció una comunicación para atender las investigaciones del caso y poner a disposición de los familiares los mecanismos de atención a víctimas. “En estos momentos, lo más importante es el bienestar y la integridad de las personas agredidas. En el caso de Sergio Torres, se encuentra delicado tras una intervención en quirófano”, detalló en sus redes sociales.

Félix es el líder del Movimiento Ciudadano en Sinaloa y posee una larga trayectoria en el sector político mexicano. Nació en junio de 1966 en Culiacán y este año va a cumplir 60 años. Es contador público y licenciado en Derecho, y comenzó su carrera en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde militó hasta 2020, cuando pasó al MC.

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, la diputada agredida

Fue diputado del Congreso de Sinaloa entre 2007 y 2010 y diputado federal entre 2012 y 2013. Además se desempeñó como presidente municipal de Culiacán, de 2014 a 2016, y como secretario de Pesca y Acuacultura durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, entre 2017 y 2021.

Por otro lado, Montoya Ojeda, de 56 años, es licenciada en Sistemas Computacionales. Fue regidora del ayuntamiento de Culiacán, directora general del DIF Culiacán y coordinadora administrativa de la dirección de Obras Públicas, entre otros cargos. A nivel estatal, a su vez, ejerció como directora de desarrollo pesquero, dentro de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa.

Como diputada estatal, es presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, y vocal de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; la Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social, y de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión.