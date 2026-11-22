NUEVA YORK.- Los transportes militares con soldados mexicanos que llegaron a la casa donde se refugiaba uno de los capos narcos más buscados de México fueron recibidos con fuego de munición pesada.

Pero los soldados eran comandos especiales de una fuerza especial de élite, y respondieron el fuego sin detener su arrollador avance hacia el objetivo: ahí mismo capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, alias “el Chapo Isidro”, quien para el gobierno norteamericano lidera un cártel que traficó inmensas cantidades de droga a Estados Unidos y alimento el derramamiento de sangre en México.

Esta fotografía sin fecha, difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, muestra a Fausto Isidro Meza-Flores U.S. Department of State

Tras al menos dos intentos fallidos a lo largo de los años, las autoridades mexicanas finalmente pudieron ponerle las esposas a Meza Flores, parte de una seguidilla de capos narcos que México a logrado capturar con ayuda de Estados Unidos.

En el caso de Meza Flores, el capo narco ya había ingresado en la lista de los “más buscados” del FBI, acusado de liderar un cártel usó la violencia y la intimidación para construir una red delictiva que se extiende a decenas de países, a los que despacha impresionantes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.

Habrá que ver si su arresto hace mella en el tráfico de drogas, pero la captura a una figura tan relevante representa una victoria significativa. Tras el arresto, el siguiente desafío que enfrentaros las autoridades fue sacarlo de Sinaloa, un estado mexicano que está sumido en una caótica guerra entre cárteles.

El operativo

Según fuentes al tanto de los detalles de la incursión que preservan su anonimato para poder hablar libremente del tema, la operación comenzó el viernes alrededor de las 16:00 horas, tras semanas de intercambio de información entre el ejército mexicano y los servicios de inteligencia norteamericanos. El operativo también pudo verse a través de las imágenes que capturaron los vecinos durante el desarrollo del operativo, con helicópteros militares, vehículos en llamas y enfrentamientos armados en las calles.

Tras la incursión, desde el gobierno de Estados Unidos revelaron haber proporcionado información de inteligencia clave, un punto sensible en las relaciones entre Estados Unidos y México, ya que el gobierno de Trump ha presionado insistentemente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que endurezca aún más su postura contra los cárteles de la droga. Si bien Sheinbaum ha apoyado una mayor cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, rechazó de plano la propuesta del presidente Trump de desplegar fuerzas norteamericanas en territorio mexicano.

Imagen de un cartel de la lista de fugitivos más buscados del FBI que muestra una fotografía sin fecha de Fausto Isidro Meza STR - FBI

Desde el gobierno de Trump señalan que durante esas semanas de discreta colaboración, México les facilitó a sus homólogos norteamericanos la información de inteligencia que permitió localizar a Meza Flores y a sus familiares. Desde ese momento, y cuando las condiciones meteorológicas así lo permitieron, Estados Unidos realizó misiones de reconocimiento con drones –a petición y con la autorización del gobierno mexicano– sobre la zona donde se sospechaba que se encontraba el capo narco.

A partir de esas comunicaciones interceptadas y transmisiones de imágenes en vivo de las cámaras de los drones, los analistas militares mexicanos se ocuparon se reconstruir las rutinas diarias de Meza Flores, por cuya captura Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Y los mensajes de texto que intercambio con su madre, su esposa y su hermana finalmente les permitió detectar las reuniones y eventos a los que Meza Flores tenía previsto asistir, según señaló la misma fuente.

Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", y otros integrantes de su organización permanecen bajo custodia en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Ciudad de México HANDOUT - Mexican Secretariat of National

El viernes, en base a toda esa información, las fuerzas especiales mexicanas lograron localizar al también conocido como “Chapo Isidro” en una vivienda de Guasave, una ciudad del estado de Sinaloa. Según el funcionario norteamericano, las autoridades evaluaron que era posible intervenir en el lugar con mínimos riesgos colaterales. Los analistas identificaron a Meza Flores en la casa basándose en su voz, su complexión física y su forma de caminar. Con una iniciativa conjunta entre Estados Unidos y México también compartió información de inteligencia la unidad del Comando Norte de Estados Unidos con sede en Arizona, según un funcionario militar norteamericano que habló bajo condición de anonimato para referirse a evaluaciones internas.

La operación implicaba penetrar en el corazón de Guasave, el bastión criminal desde donde Meza Flores y sus milicias venían desafiando desde hace décadas a las fuerzas de seguridad de México. Por eso las autoridades mexicanas planearon “operativos distracción”, incluida uno en Los Mochis, una ciudad situada en el noroeste de Sinaloa.

Mientras ocurría eso, ingresaron en Guasave más de dos docenas de soldados encubiertos, pertenecientes a la Fuerza Especial Conjunta, la unidad de élite del ejército mexicano.

Sheinbaum encabeza un desfile en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México [e]FRANCISCO CANEDO - XinHua

Mientras las fuerzas especiales irrumpían en la vivienda otras decenas de soldados se desplegaban en los alrededores para darles cobertura, mientras dos helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano abrían fuego contra los sicarios del cártel, desencadenando un enfrentamiento armado que fue grabado y difundido en las redes por los vecinos de Guasave. Los narcos respondieron con armas de calibre .50 montadas sobre camionetas blindadas.

Más tarde, ya capturado Meza Flores, dos helicópteros militares sobrevolaron la casa y se dirigieron hacia Los Mochis como otra maniobra de distracción. Un tercer helicóptero permaneció en la zona para terminar de reducir a las milicias del cártel. En medio del intenso combate, las fuerzas especiales subieron a Meza Flores a un vehículo blindado y lo sacaron de Guasave.

Soldados mexicanos patrullan en Guasave, en el estado de Sinaloa, México Martin Urista - AP

La Secretaría de la Defensa Nacional de México informó a través de un comunicado que Meza Flores llegó a Ciudad de México el sábado a las 5.20 a. m. a bordo de un avión de transporte militar.

Según el mismo comunicado, durante el operativo murieron siete presuntos miembros del cártel y otros ocho fueron detenidos. Entre los capturados se encuentran individuos considerados como altos mandos del cártel, incluido un primo de Meza Flores –a quien las autoridades mexicanas identificaron como su segundo al mando– y un cuñado, señalado como responsable de las operaciones financieras.

Por su parte, en el operativo también perdieron la vida cuatro soldados mexicanos, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas civiles.

Las reacciones tras la captura

Tras la llegada de Meza Flores a Ciudad de México, los funcionarios norteamericanos comenzaron a revelar su participación en los hechos. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló en las redes sociales que “el intercambio de inteligencia estratégica” contribuyó a la captura, y el Departamento de Seguridad Nacional indicó que el arresto fue resultado de una labor coordinada entre dicha agencia, el FBI y el gobierno mexicano.

El sábado por la mañana, varios funcionarios de Estados Unidos calificaron la captura de Meza Flores como un logro importante que se inscribe en el marco de una cooperación cada vez más estrecha entre las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y México.

Un colectivo y un camión incendiados en el estado de Sinaloa, un día después de los enfrentamientos entre el Ejército y presuntos grupos del narcotráfico JOSE ITURRALDE - AFP

En su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano describió el arresto de Meza Flores como “un duro golpe a una de las redes de cárteles más poderosas de México”, mientras que la DEA calificó la detención como una “victoria significativa” contra una de las redes del crimen organizado más violentas del país.

“Estas operaciones conjuntas demuestran el poder que tienen la cooperación global, el intercambio de inteligencia y un compromiso unívoco para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, apuntó en redes sociales Terry Cole, titular de la DEA.

La DEA informó que Meza Flores enfrenta cargos federales en Estados Unidos por narcoterrorismo, facilitación de apoyo material al terrorismo y asociación ilícita. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

Traducción Jaime Arrambide