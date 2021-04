Duelo de magnates: Elon Musk volvió a cruzar a Bill Gates por el coronavirus con una caricatura que luego borró

El controversial CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, volvió a apuntar contra el magnate Bill Gates, nuevamente por su postura en relación al coronavirus y el manejo de la pandemia.

En esta oportunidad, Musk utilizó su cuenta de Twitter para difundir una caricatura del artista Ben Garrison en la que, según publicó el medio estadounidense Business Insider, mostraba a Gates como el cerebro de un plan en respuesta al coronavirus que “incluía atemorizar a la gente, bloquear el país y luego lanzar un despliegue obligatorio de vacunas”.

Por último, Musk señalaba que la última etapa del plan era un “relanzamiento de Zune”, en referencia al antiguo reproductor de MP3 de Microsoft. El tuit que el magnate borró dos horas después decía: “Pronto sentirás unas extrañas ganas de Zune...”, que en inglés tiene más sentido por la similitud fonética de “soon” (pronto).

El mensaje no es casual, no es la primera vez que Gates se encuentra envuelto en diversas teorías conspirativas que lo responsabilizan de querer sacar provecho de la pandemia, como por ejemplo cuando se afirmaba, sin prueba alguna, que el multimillonario quería utilizar vacunas contra el coronavirus para implantar microchips en las personas.

Elon #Musk a effacé son tweet publié ce matin qui remettait en cause le discours officiel et attaquait le programme de vaccination obligatoire voulu par Bill #Gates.

Pressions probables. C'est dommage. Alors je le remets ici. ⤵️ pic.twitter.com/vqppbV6EsF — Olivier Marteau (@MarteauOlivier) April 10, 2021

Duelo de magnates: Elon Musk vs. a Bill Gates

Sin embargo, no es la primera vez que Musk y Gates protagonizan un duro cruce en relación al coronavirus. El año pasado, el dueño de Microsoft había cuestionado la postura del CEO de Tesla sobre la pandemia y las vacunas en el pasado, y le había sugerido mantener la boca cerrada sobre temas que ignora. “No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Por eso se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda las áreas en las que no está demasiado involucrado”, había remarcado Gates.

En aquella oportunidad Musk decidió optar por contestar las críticas de su colega con un insulto. “Gates dijo algo acerca de que yo no sabía lo que estaba haciendo. Oye, cabeza hueca, en realidad hacemos las máquinas de vacunas para CureVac, esa compañía en la que estás invirtiendo”, arremetió.

A fines del año pasado, la fortuna de Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, superó a la del fundador de Microsoft, Gates, y está segundo en el ranking de las personas más ricas del mundo. El patrimonio neto del empresario sudafricano pasó de US$ 7200 millones a US$ 127.900 millones.

Por bastante tiempo, Bill Gates ocupó el primer lugar hasta que Amazon creció sin escalas y Jeff Bezos lo reemplazara en el ranking. La fortuna de ambos es de US$127.700 millones y US$ 182.000 millones, respectivamente.

LA NACION