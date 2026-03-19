En qué consiste la nueva estrategia de Irán en la guerra de Medio Oriente, según un experto internacional

Los últimos ataques de los ejércitos de Israel y Estados Unidos sobre Irán obligaron al régimen a repensar sus tácticas de defensa y contraofensiva en el conflicto de Medio Oriente. Para entender en qué consisten estos cambios de estrategia, el analista internacional Juan Battaleme dijo en los estudios de LN+ que “esta es una guerra de stock, donde todos analizan qué remanentes tienen para seguir con el enfrentamiento”.

Juan Battaleme, analista internacional

“Irán perdió volumen en los ataques pero está ganando precisión”, manifestó Battaleme. “Además, en las últimas horas empezó a circular que el régimen recibió colaboración de la inteligencia rusa”, agregó.

Sobre las nueva direccionalidad de la estrategia iraní, Battaleme sostuvo: “El régimen antes atacaba a mansalva pero ahora avanza sobre objetivos civiles y centros financieros”. “Por otro lado, toda la precisión que siempre tuvo Estados Unidos e Israel, ahora la está copiando un poco Irán”, remató.

El especialista durante su visita en LN+

En palabras de Battaleme, el gran desafío de Estados Unidos e Israel, “es cómo van a neutralizar la cantidad de misiles antibalísticos, antibuques y drones que tiene Irán”. “Porque el régimen tiene la capacidad militar para amenazar a toda la capacidad petrolera de los países del Golfo”, resaltó el experto.

Qué pasa con China

Consultado sobre el rol del pope oriental en el conflicto bélico, Battaleme apuntó: “Irán se va quedando cada vez con menos recursos disponibles de cara al futuro pero, al mismo tiempo, está mandando buques hacia China y la India con petróleo”.

“Entonces, Estados Unidos está permitiendo que Irán y China comercien petróleo, justamente para que China no se sume a la guerra y para que el precio del barril no escale”, aseveró el especialista.

En relación a esa circulación de crudo, el experto remató: “Meter un buque en el estrecho de Ormuz sigue siendo muy riesgoso. En los próximos días vamos a tener que ajustarnos el cinturón de seguridad”.

Al final de su exposición, Battaleme se refirió a la situación en nuestro país: “La lejanía geográfica de la Argentina nos da una ventaja. Pero al mismo tiempo es un mito eso de que América es una zona de paz interestatal, porque tenemos miles de problemas en las redes de trata o narcotráfico". “Como sea, una vez que la guerra comienza, no hay forma de controlar su desarrollo”, cerró el experto.