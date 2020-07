Ecuador: prohíben al partido de Rafael Correa participar en las elecciones

El movimiento Fuerza Compromiso Social, que apoya al expresidente ecuatoriano fue inhabilitado por el CNE para participar de los comicios de 2021 Fuente: AFP

QUITO.- Rafael Correa se quedaría sin movimiento político en Ecuador. El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) eliminó ayer al movimiento Fuerza Compromiso Social del expresidente ecuatoriano, del registro de organizaciones políticas habilitadaspara participar en las próximas elecciones en 2021.

El órgano electoral decidió también iniciar acciones administrativas contra otras tres formaciones más; Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social, que no podrán participar en los siguientes comicios.

El máximo organismo electoral atendió un pedido de la Contraloría General del Estado que observó irregularidades en los procesos de registro de estas formaciones políticas.

De esta forma, el CNE ha dado diez días de plazo a las formaciones para que presenten sus pruebas, alegatos y observaciones ante su decisión, basada según su criterio en el incumplimiento de requisitos constitucionales y legales en su inscripción.

Correa, radicado en Bélgica y sentenciado en primera instancia a ocho años de cárcel por corrupción, afronta una orden de prisión por otro juicio en marcha. Sin embargo, el expresidente se mantiene activo en la política de su país y es un feroz critico del gobierno de su exdelfín, el presidente Lenin Moreno .

Correa denunció el martes pasado que el CNE iba a eliminar al movimiento del registro organizaciones políticas habilitadas. "Nos roban nuevamente la democracia", escribió el expresidente en Twitter.

El movimiento FCS (lista 5) participó en las últimas elecciones de 2017 con los candidatos respaldados por Rafael Correa. Así, por ejemplo, el movimiento logró la Prefectura de Pichincha, con Paola Pabón, exasambleísta de la llamada revolución ciudadana en el gobierno correísta.

A siete meses de las elecciones generales de Ecuador, aún no hay candidatos proclamados para la presidencia para el período 2021-2025. Correa había amenazado con postularse a la vicepresidencia. En principio, no puede postularse a presidente, puesto que ya ha ocupado ese cargo por dos ocasiones y no puede presentarse para un tercer periodo.

"No tengan duda: la #RevoluciónCiudadana participará y triunfará en 2021", sostuvo en Twitter la agrupación política de Correa. La revolución ciudadana es ell proyecto político que impulsó Correa cuando asumió el poder en 2007.

"Es claro que hay un operador del Estado para evitar que participemos en las elecciones de 2021 y así violentan los derechos de millones de ecuatorianos que apoyan a la Revolución Ciudadana", subrayó el comunicado.

