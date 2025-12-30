Murió Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, a los 35 años
La periodista climática había sida diagnosticada con cáncer terminal
Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, murió a los 35 años.
Su familia anunció su fallecimiento en una publicación en redes sociales compartida por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy, escribiendo: “Nuestra hermosa Tatiana murió esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”.
En un artículo publicado en noviembre en The New Yorker titulado “Una batalla con mi sangre”, Schlossberg reveló que le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda en mayo de 2024, después del nacimiento de su segundo hijo.
Schlossberg era la segunda hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy. Además, en el articulo escribió sobre el dolor que temía que su muerte causara a su familia, que ha sufrido múltiples tragedias personales. Su abuelo, el presidente Kennedy, fue asesinado en 1963 y su tío, John F. Kennedy Jr., murió en 1999 en un accidente de aviación junto a su mujer y su cuñada.
Schlossberg había escrito anteriormente sobre ciencia y cambio climático para The New York Times.
