Israel prohibirá las operaciones de varias organizaciones humanitarias en Gaza

JERUSALÉN.— Israel anunció este martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), a partir del 1° de enero, por no ajustarse a las nuevas normas de supervisión impuestas a las entidades internacionales que operan en la Franja de Gaza.

Según informó el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, las organizaciones que quedarán inhabilitadas no cumplieron con los requisitos actualizados de evaluación, que exigen compartir información detallada sobre personal, fuentes de financiamiento y actividades operativas. Las autoridades israelíes sostienen que el objetivo de estas medidas es reforzar los mecanismos de control sobre el trabajo humanitario en el enclave.

Las autoridades israelíes acusaron a MSF, una de las mayores organizaciones de atención sanitaria que operan en Gaza, de no aclarar los roles de algunos de sus empleados a quienes Israel señala por presunta cooperación con Hamas y otros grupos terroristas.

La gente observa mientras el artista Yazed Abo Jarad crea una escultura de arena sobre el próximo año, mientras los palestinos desplazados se preparan para recibir el Año Nuevo en Deir El-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 30 de diciembre de 2025 BASHAR TALEB� - AFP�

Las organizaciones internacionales cuestionaron duramente la decisión y advirtieron que las nuevas normas impuestas por Israel son arbitrarias y podrían poner en riesgo al personal humanitario sobre el terreno. Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, alrededor de 25 organizaciones —cerca del 15% de las ONG que trabajan en Gaza— no renovaron sus permisos, lo que derivó en su suspensión.

MSF no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. No obstante, en ocasiones anteriores, cuando Israel acusó a miembros de su personal de participar en actividades militares en Gaza durante 2024, la organización rechazó de plano esas imputaciones y afirmó que nunca emplearía de manera consciente a personas involucradas en acciones armadas.

Otras organizaciones de peso cuyos permisos no fueron renovados incluyen el Consejo Noruego para Refugiados, CARE International, el Comité Internacional de Rescate, así como divisiones de grandes redes benéficas como Oxfam y Caritas, según una lista difundida por el ministerio. Estas entidades brindan una amplia gama de servicios esenciales, que incluyen distribución de alimentos, atención médica, asistencia a personas con discapacidad, educación y apoyo en salud mental.

Niños caminan detrás de una escultura de arena del próximo año hecha por el artista Yazed Abo Jarad BASHAR TALEB� - AFP�

La decisión se produce en medio de un creciente desacuerdo entre Israel y las organizaciones internacionales sobre el volumen real de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza. El gobierno israelí sostiene que cumple con los compromisos establecidos en el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, mientras que las ONG cuestionan esas cifras y advierten que los suministros siguen siendo insuficientes.

Según las organizaciones humanitarias, las necesidades en el enclave palestino superan ampliamente la ayuda que logra ingresar, en un territorio devastado por la guerra, donde viven más de dos millones de personas y gran parte de la infraestructura civil quedó gravemente dañada.

Nuevas regulaciones

A principios de este año, Israel cambió su proceso de registro para grupos de ayuda, lo que incluyó un requisito para presentar una lista de personal, incluidos palestinos en Gaza.

Sarah Saada, una adolescente palestina de 15 años desplazada por los bombardeos, pinta en su tienda en la ciudad de Gaza. Desde octubre rige un frágil alto el fuego que ha frenado dos años de guerra entre Israel y Hamas, aunque ambos se acusan de romper la tregua OMAR AL-QATTAA� - AFP�

Algunos grupos de ayuda dicen que no presentaron la lista de personal palestino por temor a que sean blanco de Israel y debido a las leyes de protección de datos en Europa.

“Proviene de una perspectiva legal y de seguridad. En Gaza, vimos a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados”, dijo Shaina Low, asesora de comunicaciones para el Consejo Noruego para Refugiados.

Israel no confirmó que la información recopilada —incluidos datos sensibles sobre personal y operaciones— no será utilizada con fines militares o de inteligencia, advirtió, por su parte, Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, una organización paraguas que representa a más de 100 ONG que operan en los territorios palestinos.

Rayburn subrayó que más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra, un dato que refuerza —según sostuvo— la gravedad de exponer al personal a mayores riesgos. “Aceptar que una de las partes del conflicto evalúe a nuestro personal, especialmente bajo condiciones de ocupación, viola los principios humanitarios, en particular los de neutralidad e independencia”, afirmó.

Niños se calientan junto al fuego junto a una escultura de arena del Año Nuevo, mientras palestinos desplazados se preparan para celebrarlo en Deir El‑Balah, Gaza BASHAR TALEB� - AFP�

Menos del 1%

La decisión significa que a los grupos de ayuda se les revocará la licencia el 1° de enero, y si están ubicados en Israel, deberán salir antes del 1° de marzo, según el ministerio.

“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida, la explotación de los marcos humanitarios para el terrorismo no lo es”, dijo Amichai Chikli, el ministro de asuntos de la diáspora y combate al antisemitismo.

El organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria a Gaza, Cogat (Coordinator of Government Activities in the Territories), dijo que las organizaciones en la lista contribuyen con menos del 1% del total de la ayuda que ingresa a la Franja de Gaza, y que la ayuda continuará ingresando de más de 20 organizaciones que sí recibieron permisos para seguir operando en Gaza.

“El proceso de registro está destinado a prevenir la explotación de la ayuda por parte de Hamas, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales, de manera consciente o inconsciente”, señaló Cogat en un comunicado.

Un joven palestino toma agua de un tanque en la ciudad de Gaza, entre los restos de edificios destruidos Jehad Alshrafi� - AP�

No es la primera vez que Israel intenta endurecer el control sobre el trabajo de organizaciones humanitarias internacionales, una política que ha generado reiterados choques con ONG y agencias de ayuda, especialmente en contextos de conflicto armado y emergencia humanitaria.

A lo largo de la guerra, Israel ha acusado a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) de estar infiltrada por Hamas, de permitir el uso de sus instalaciones con fines militares y de desviar ayuda humanitaria. La ONU ha negado esas acusaciones.

Tras meses de críticas del primer ministro Benjamin Netanyahu y de sus aliados de extrema derecha, Israel prohibió en enero a la Unrwa operar en su territorio, una decisión que profundizó el enfrentamiento con Naciones Unidas y generó nuevas tensiones en torno al acceso de ayuda humanitaria a Gaza.

Estados Unidos, que hasta hace poco había sido el principal donante de la Unrwa, suspendió el financiamiento a la agencia a comienzos de 2024, en medio de las acusaciones formuladas por Israel.

El primer ministro israelí, Bejnamin Netanyahu JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Agencia AP, AFP y ANSA