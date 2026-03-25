EE.UU. amenaza con “desatar un infierno” en Irán y el régimen denuncia preparativos de una ofensiva terrestre

TEHERÁN.– Mientras afirma que está negociando un alto el fuego, la Casa Blanca lanzó hoy una nueva advertencia contra el régimen de Teherán, al asegurar que el presidente Donald Trump "desatará el infierno" si la república islámica no acepta un acuerdo para finalizar el conflicto.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, en el centro Arash Khamooshi

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa, en respuesta a que Teherán afirma que son falsos los reportes de negociación.

“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró Leavitt.

“El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, añadió.

El mensaje de Leavitt parece buscar forzar una negociación bajo presión en un escenario donde Washington ya no descarta ninguna medida de fuerza.

Imagen satelital de la isla de Kharg - - EUROPEAN SPACE AGENCY

En la vereda opuesta, el titular del Legislativo iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que sus servicios de inteligencia detectaron preparativos de los “enemigos” para una incursión terrestre en territorio insular.

Qalibaf también dijo que estarpia involucrado un Estado regional no identificado y prometió una respuesta de extrema dureza.

“Según los servicios de inteligencia, los enemigos de Irán se preparan para ocupar una de las islas iraníes con el apoyo de un Estado regional”, escribió Qalibaf en X, sin especificar cuál.

El funcionario advirtió que todas las infraestructuras vitales de ese país vecino serán blanco de ataques incesantes si se concreta la colaboración con las fuerzas invasoras.

Medios estadounidenses han mencionado la posibilidad de que Estados Unidos intente apoderarse de la estratégica isla iraní de Kharg, desde donde salen aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, con el fin de forzar a Teherán a reabrir el estrecho de Ormuz.

Un mapa del golfo pérsico. En rojo, la isla de Kharg, el posible blanco sobre el cual alertó Irán

Como telón de fondo de este cruce de amenazas, el Pentágono ordenó el despliegue de entre 3000 y 4000 efectivos de la 82.ª División Aerotransportada.

Estos paracaidistas de élite integran la Fuerza de Respuesta Inmediata, una brigada con capacidad de acción en cualquier lugar del mundo en menos de 18 horas. El movimiento de tropas hacia la zona de conflicto busca reforzar la presencia terrestre y garantizar una respuesta rápida ante una eventual incursión en Irán.

La movilización militar expone una marcada ambigüedad política en la estrategia de la Casa Blanca. Mientras algunos canales diplomáticos hablan de negociaciones productivas, el despliegue de la unidad aerotransportada sugiere preparativos para operaciones de alto riesgo.

Buques petroleros en el golfo pérsico

Los analistas militares consideran que estos paracaidistas actuarán como complemento de las unidades de la Infantería de Marina que ya se encuentran en tránsito a bordo de buques como el USS Boxer y el USS Tripoli.

Dentro de los escenarios que evalúa el mando militar estadounidense figura la toma de la isla de Kharg, un enclave vital que procesa casi el 90% de las exportaciones de crudo iraní.

El control de este punto, junto con el refuerzo de la vigilancia en el estrecho de Ormuz, permitiría a Washington neutralizar la capacidad económica del régimen y asegurar el flujo del comercio energético global. Esta estrategia apunta directamente al corazón de la logística de hidrocarburos de Teherán.

Desde el comienzo de las operaciones conjuntas con Israel el pasado 28 de febrero, las fuerzas norteamericanas ya atacaron cerca de 9000 objetivos en suelo iraní.

La isla de Kharg

Pese a la magnitud de la ofensiva, el costo humano para las tropas de Estados Unidos se mantiene en 13 fallecidos y 290 heridos. La llegada de nuevos refuerzos de élite busca consolidar las posiciones ganadas y dar un salto cualitativo en la presión sobre el aparato militar iraní.

La preparación de la 82.ª División incluye ejercicios de asalto aéreo y toma de objetivos estratégicos en entornos hostiles, lo que confirma que la opción de una invasión terrestre limitada es una posibilidad real en los planes de Washington.

Con más de 50.000 militares ya operativos en la región, este nuevo contingente refuerza el papel del XVIII Cuerpo Aerotransportado como la principal herramienta de intervención rápida del Ejército.

Paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada durante ejercicios de salto

La incertidumbre sobre el rumbo de la crisis persiste, mientras el mundo observa si el despliegue masivo resulta en un acuerdo diplomático forzado o en la antesala de una guerra total de consecuencias imprevisibles para el mercado internacional.

Agencias AFP, AP y diario The New York Times