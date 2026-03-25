Irán dice haber atacado otra vez al portaaviones de EE.UU. Abraham Lincoln

TEHERÁN.– En medio de la escalada militar en Medio Oriente, Irán afirmó este miércoles haber lanzado misiles de crucero contra el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, desplegado en la región como parte de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada a fines de febrero. Según el régimen iraní, el ataque obligó al buque a modificar su posición, aunque Washington no confirmó hasta ahora el incidente.

El anuncio fue realizado por la Marina iraní a través de un comunicado en el que sostuvo que los misiles impactaron contra el portaviones. “Los misiles de crucero atacaron al USS Abraham Lincoln, obligándolo a cambiar de posición”, indicaron las autoridades militares, que advirtieron además que podrían producirse nuevas ofensivas si las fuerzas estadounidenses permanecen dentro del alcance de sus sistemas.

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, llega a la base naval de la bahía de Souda, en la isla de Creta, el 23 de marzo de 2026 COSTAS METAXAKIS - AFP

El comandante de la Armada iraní, el almirante Shahram Irani, reforzó el tono de amenaza al señalar que los movimientos del grupo de ataque estadounidense “son monitoreados constantemente” y que cualquier incursión dentro del radio de acción de Irán será respondida con “ataques contundentes”.

Hasta el momento, el Pentágono no se pronunció sobre las afirmaciones de Teherán, lo que deja abierta la incógnita sobre el alcance real del supuesto ataque y sus consecuencias. La falta de confirmación independiente es habitual en este tipo de episodios en medio de conflictos activos, donde la información se convierte también en un instrumento de presión política y militar.

El USS Abraham Lincoln forma parte del despliegue naval estadounidense en la región, reforzado tras el inicio de la ofensiva contra Irán el 28 de febrero. Junto a él, Estados Unidos movilizó otros activos estratégicos, incluido el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, que recientemente recaló en Grecia para tareas de mantenimiento tras reportarse un incidente menor a bordo.

Un remolcador escolta al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, a su llegada a la base naval de la bahía de Souda COSTAS METAXAKIS - AFP

En paralelo, desde Teherán endurecieron el discurso político. Un vocero de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, rechazó las versiones sobre posibles negociaciones impulsadas por Washington y cuestionó las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un eventual alto el fuego. “No disfracen su derrota de acuerdo. Su era de promesas vacías se terminó”, afirmó en un mensaje difundido por la televisión estatal.

La nueva advertencia militar se produce en un contexto de creciente tensión en el Golfo, donde la presencia de buques de guerra y el riesgo de incidentes directos entre fuerzas iraníes y estadounidenses elevan el nivel de alerta. El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, sigue siendo uno de los principales focos de preocupación para la comunidad internacional.

En este escenario, cada movimiento en el mar y cada declaración oficial adquieren un peso estratégico que excede el plano militar: también moldean la percepción global sobre el curso del conflicto y sus posibles derivaciones.

Agencias AFP y ANSA