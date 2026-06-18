EE.UU. amenaza con reducir su presencia militar en Europa y aumenta la presión sobre la OTAN

BRUSELAS.– El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves en la OTAN una reevaluación de la presencia militar estadounidense en Europa, en medio de las presiones de Washington para que sus aliados asuman su propia defensa.

“Será una evaluación real. Estará diseñada para garantizar que la OTAN avance con rapidez e irreversiblemente hacia un liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal en la defensa de Europa", declaró Hegseth en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

“Es una revisión en la que algunos países reprobarán y otros aprobarán con matrícula de honor“, aseguró, indicando que el proceso durará unos seis meses.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, fue el centro de atención de los ministros en la reunión de la OTAN JOHN THYS - AFP

Aunque no dijo explícitamente que ⁠la revisión dará lugar ⁠a reducciones en el despliegue de fuerzas, subrayó que el objetivo sería impulsar al continente a hacer más, al tiempo que se garantiza que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan cumplir sus compromisos globales.

El jefe del Pentágono indicó que la medida también tiene como objetivo garantizar que “el acceso, las bases y el sobrevuelo de Estados Unidos estén claramente definidos y asegurados”, después de que algunos países europeos impusieran restricciones a las fuerzas estadounidenses durante la guerra con Irán.

“Fue vergonzoso. Estos aliados pusieron en riesgo a los hijos e hijas de Estados Unidos, a nuestros hijos e hijas. No hay excusa para eso", afirmó.

Estados Unidos quiere asegurarse de que los aliados cumplan el compromiso adquirido el año pasado de aumentar considerablemente su gasto en defensa, antes de una cumbre de la OTAN prevista el mes que viene en Turquía.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la reunión de la OTAN en Bruselas JOHN THYS - AFP

Hegseth advirtió que, a partir de ahora, el pago de las cuotas estadounidenses para cubrir los costos de funcionamiento de la OTAN, que en 2026 ascenderán a unos 790 millones de dólares, estará “condicionado” a que los aliados alcancen los objetivos de gasto.

“La OTAN 3.0 es el reconocimiento, tras la Guerra Fría, de que debe volver a ser una alianza militar de línea dura con capacidades militares reales, capaces de ejercer una disuasión aquí mismo, en el continente, y de asumir el liderazgo en la defensa convencional de Europa", subrayó.

“Allí donde otros aliados no gasten con urgencia, nuestras contribuciones disminuirán", añadió.

La advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, que hasta ahora había adoptado un tono conciliador, es un aviso para los aliados de la OTAN, preocupados por el compromiso de Washington con la defensa de Europa.

El año pasado, durante la cumbre de la OTAN en La Haya, los aliados se comprometieron a destinar, de aquí a 2035, al menos el 5% de su PBI a gastos de seguridad, de los cuales el 3,5% sería para gastos estrictamente militares. España se desmarcó públicamente de ese objetivo, lo que le costó varias reprimendas del presidente Donald Trump.

El año pasado, los 32 países de la OTAN habían cumplido ya el objetivo anterior: el 2% de gasto militar respecto al PBI, decidido en 2014.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien desafió la exigencia de aumento de gastos de EE.UU. (Archivo) Petros Karadjias - AP

A pesar de las críticas, Hegseth reconoció los avances de muchos miembros para reforzar su defensa y aseguró que se están logrando progresos. “Algunos de nuestros aliados han recibido el mensaje y han dado un paso al frente. Saben quiénes son, y se lo agradecemos mucho”, aseguró.

Medios de Estados Unidos y Alemania revelaron que los recortes incluyen un tercio de los 150 aviones F-16 y F-15 designados para la OTAN, así como aviones de reabastecimiento y reconocimiento, bombarderos y drones.

Los informes señalan que también se retirará un submarino capaz de lanzar misiles de crucero, junto con uno de los dos grupos de portaaviones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, indicó que “Europa y Canadá gastarán en 2025 más de 90.000 millones de dólares adicionales en comparación con 2024, lo que supone un aumento de casi el 20% en el gasto en defensa".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en rueda de prensa tras la reunión de la OTAN en Bruselas. Virginia Mayo - AP

Si bien las reducciones de Estados Unidos son “inmediatas”, eso no significa que Washington no esté presente si la OTAN enfrenta un ataque. “Entonces todos los aliados, incluido Estados Unidos, harán todo lo posible para asegurarse de que podamos librar la guerra”, afirmó.

Estados Unidos comunicó el mes pasado a sus aliados que había decidido reducir el conjunto de capacidades militares estadounidenses a disposición de la alianza en ​caso de crisis, lo que suscitó preguntas urgentes mientras los líderes se preparan para la cumbre de la OTAN.

La idea es poner fin gradualmente a una “codependencia malsana” respecto a las fuerzas estadounidenses, ya que ⁠Washington se enfrenta a la posibilidad de conflictos simultáneos en múltiples teatros de operaciones, según el comandante en jefe de la OTAN, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus Grynkewich.

Washington ha dejado claro a Europa que quiere que los aliados del continente asuman la responsabilidad principal de su propia defensa convencional, mientras el foco de Estados Unidos se desplaza hacia China.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, en la reunión de la OTAN en Bruselas. Francken dijo que su país cubriría parte de lo que deja EE.UU. JOHN THYS - AFP

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, dijo ⁠que su país contribuiría en mayor medida a las fuerzas de crisis de la OTAN para ayudar a sustituir algunas capacidades estadounidenses, entre otras ⁠cosas con aviones de combate F-16 y drones MQ-9B SkyGuardian.

“Habrá intensos debates sobre quién hace qué, pero puedo decir que Bélgica está contribuyendo", afirmó.

Cubrir otras carencias llevará tiempo, ya que los europeos carecen de armas como los misiles de ataque en profundidad, lo que ha llevado al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, a pedir un proceso sincronizado para evitar “peligrosas carencias de capacidades en Europa”.

“Resulta difícil y peligroso para la seguridad del territorio de la OTAN en Europa que se retiren capacidades muy rápidamente sin tener claro cuándo podrán compensarse", advirtió, citando el ataque de largo alcance como ‌una de las capacidades difíciles de sustituir.

“En ese ámbito, necesitaremos soluciones provisionales o tiempo antes de ​su retirada. Esto deberá negociarse con nuestros socios estadounidenses. En general, podremos compensar gran parte de ello, pero necesitaremos algo más de tiempo", afirmó Pistorius.

Agencias AFP y AP