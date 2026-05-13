Líderes de la OTAN, olvídense de Trump y ayuden a sacarnos del desastre en el que nos metió con Irán

WASHINGTON.- Estimados miembros de la OTAN: lo entiendo. Desprecian al presidente Trump por todas las razones correctas. Abandonó a Ucrania. Amenazó con apoderarse de Groenlandia y anexar Canadá. Mimó a Vladimir Putin. Está erosionando las instituciones y normas democráticas de Estados Unidos. Los insultó tanto a cada uno de ustedes que el canciller alemán llegó recientemente a responderle con dureza diciendo que los Estados Unidos de Trump estaban siendo “humillados” por Irán. Lo entiendo.

Ahora supérenlo.

Reúnan todas sus armadas y diríjanse inmediatamente al Golfo Pérsico para unirse a la flota estadounidense y dejar en claro que a Irán nunca, jamás, se le permitirá decidir quién puede y quién no puede pasar por el estrecho de Ormuz. Y, si insiste en intentarlo, no sólo se enfrentará a Estados Unidos e Israel: se enfrentará a toda la alianza occidental.

Quedarse al margen y permitir que el maligno régimen iraní, con su ideología venenosa, tome como rehén el estrecho de Ormuz —así como a los Estados árabes modernizadores del Golfo que lo rodean— significaría mantener el corredor petrolero más crítico del mundo en un estado de inestabilidad permanente. Y esto no es un asunto menor para Europa, que depende fuertemente del gas proveniente del Golfo para calefaccionar y mover sus economías, salvo que quiera volver a depender de Rusia.

Sé que esto es mucho pedir. Y sería mucho más fácil si Trump o el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mostraran alguna vez la integridad de disculparse por haber lanzado esta guerra sin consultar a la OTAN, sin una estrategia para el día después y sin siquiera una mínima legitimidad internacional de Naciones Unidas.

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha a mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida, EE.UU. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Alex Brandon - AP

Por desgracia, estos dos ególatras imprudentes, que ni de cerca son tan inteligentes como creen, se han metido solos en una trampa. Y, lamentablemente, todos nosotros estamos atrapados con ellos.

La situación que han creado ya es bastante mala. Peor aún: resulta difícil imaginar cómo esta guerra podría terminar en un acuerdo de paz que no le dé un nuevo impulso al régimen islámico iraní. Cualquier acuerdo que exija que Irán entregue su uranio enriquecido —y limite futuros enriquecimientos— también requeriría que Trump inyecte dinero a Teherán levantando sanciones.

Pero lo último que deberíamos querer es que esas concesiones incluyan algún derecho especial para que Irán monte una especie de peaje y extorsione a los barcos que quieran atravesar el estrecho de Ormuz. Eso es exactamente lo que los iraníes están intentando construir.

Según Lloyd’s List Intelligence, que monitorea el transporte marítimo global, Teherán ya creó una nueva agencia llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Con ella, Irán “se está posicionando como la única autoridad válida para otorgar permiso a los barcos que transitan el estrecho”, afirmó Lloyd’s. Agregó que la nueva autoridad iraní ya envió formularios a las embarcaciones para aprobar el tránsito y cobrar peajes a cada barco que atraviese el estrecho.

Si eso —o algo parecido— se convierte en la nueva normalidad en Ormuz, ¿quién sabe qué otros países instalarán peajes en rutas marítimas críticas frente a sus costas?

Trump y Bibi no hicieron nada para merecer un apoyo tan elevado de la OTAN, aunque el futuro de Ormuz afecta directamente a todos los miembros de la alianza. Esto me lleva a una triste conclusión: nuestros aliados de la OTAN probablemente rechacen este llamado.

Un destructor norteamericano bloquea un buque en el Golfo Pérsico - - US NAVY

Lo necesario puede haberse vuelto imposible. Trump ha despreciado tan sistemáticamente a la OTAN, debilitando su capacidad de disuasión frente a Rusia, lanzó la guerra contra Irán sin el menor nivel de consulta y se mostró completamente indiferente al impacto inflacionario y a la escasez energética que la guerra provocó en los países aliados, que las sociedades europeas podrían simplemente no permitir que sus líderes ayuden a Estados Unidos.

Eso es especialmente probable en un momento en el que Trump parece cada día más desequilibrado. ¿Quién querría alinearse con él, más allá de los aduladores de su gabinete y su partido?

El domingo, en una publicación en Truth Social, Trump calificó de “totalmente inaceptable” la respuesta a su propuesta de paz por parte de los “supuestos ‘representantes’” iraníes. Señor Trump: si son “supuestos representantes”, ¿por qué estuvo negociando con ellos durante semanas? ¿Y qué valor habría tenido una respuesta positiva? Tal vez son “supuestos” representantes porque usted y Netanyahu mataron a sus “supuestos” superiores, que eran quienes podían tener autoridad real para cerrar un acuerdo serio. Pensaron que el régimen colapsaría, pero en cambio lo endurecieron.

No sorprende entonces que Trump haya llamado “lunáticos” a los nuevos líderes iraníes. ¿Tardó tanto en descubrirlo, señor presidente? ¿No sabía acaso que una de las declaraciones más famosas del ayatollah Khomeini fue que los iraníes no derrocaron al sha Mohammad Reza Pahlavi en 1979 “para conseguir melones más baratos”?

Un mural con los últimos ayatollahs en Irán TAUSEEF MUSTAFA - AFP

Trump está tan convencido de que todo el mundo es corrupto —porque muchos de los que lo rodean parecen serlo, ya sea financiera o éticamente— que no puede creer cuando un papa o un ayatollah no se doblegan a su voluntad. Deben ser “lunáticos”, dice. No. En realidad actúan impulsados por sus creencias.

Y no son sólo nuestros aliados de la OTAN los que me preocupan. También me inquietan nuestros aliados árabes del Golfo, que pueden terminar siendo los grandes perdedores de esta guerra.

Modelos dominantes

Hoy se enfrentan dos modelos dominantes por el futuro de Medio Oriente. “La elección es entre Dahieh o Dubái”, me dijo Nadim Koteich, escritor y estratega libanés-emiratí.

Dahieh es el nombre del suburbio chiita del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, la milicia respaldada por Irán, que busca imponer en el Líbano el mismo fundamentalismo islámico antidemocrático, antimoderno y antipuralista que el régimen iraní impuso en su propio país. Los iraníes intentan hacer lo mismo en Irak y Yemen, después de fracasar en Siria. Todo lo que toca esa visión de Dahieh “es un beso de la muerte para un país”, dijo Koteich. “Lo convierte en otra versión mediocre de Irán”.

Los Emiratos Árabes Unidos impulsaron un modelo diferente, construido alrededor de la ciudad portuaria de Dubái. Proclamaron que el futuro pertenece a los gobiernos capaces de crear burocracias responsables y no corruptas, y de promover un islam moderado, el pluralismo religioso y la apertura al mundo y al talento extranjero. Durante décadas, personas de todo el mundo árabe —y más allá— llegaron a Dubái buscando trabajo, turismo y oportunidades. Y funcionó.

Fuego y una columna de humo se elevan tras el impacto de un dron contra un tanque de combustible la madrugada del lunes 16 de marzo de 2026, lo que obligó a la suspensión temporal de vuelos cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. (Foto AP) AP

Los Emiratos, así como los sauditas, bahreiníes, kuwaitíes y qataríes modernizadores, están lejos de ser perfectos. A veces hacen cosas muy malas. Pero comparados con sus predecesores y con otros países de la región, esta nueva generación de líderes del Golfo ofrece un modelo de modernidad admirado y cada vez más imitado en el mundo árabe.

Esta guerra ha sido un desastre para ellos: espantó inversores extranjeros, turistas y talento, y además los cargó con futuras facturas enormes en defensa para contener a Irán una vez que Estados Unidos se retire. Todo ese dinero dejará de destinarse al desarrollo económico. Incluso pese al supuesto alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Teherán habría seguido atacando a los Emiratos con misiles y drones, algo que Irán niega.

El modelo Dubái es precisamente el que Teherán quiere destruir.

“Si uno es joven en el mundo árabe, veía en los Emiratos un país que respetaba el Estado de derecho, trabajaba duro para evitar esta guerra y abría sus puertas a cualquiera que quisiera prosperar —incluso a los iraníes—”, me dijo Mina Al-Oraibi, editora de The National, el diario en inglés de los Emiratos con sede en Abu Dhabi. “Había incluso un hospital administrado por iraníes, una escuela comunitaria iraní y un club iraní”. Mientras tanto, agregó, en la misma Dubái, “los israelíes celebraban bodas”.

“Si ese modelo resulta dañado sin que nadie pestañee”, añadió Oraibi, “y si el Sur Global empieza a ver a Irán como el único país que se enfrentó a Trump y Netanyahu y los hizo rendir cuentas por la destrucción de Gaza, será una tragedia que debilitará a toda la región”.

Así que termino donde empecé. Entiendo por qué nuestros aliados de la OTAN quieren ver a Trump y Netanyahu cosechar lo que sembraron. Pero estos dos pésimos líderes sembraron vientos y todos cosecharemos la tormenta si Irán sale fortalecido de esta crisis.