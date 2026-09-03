Irán ataca objetivos de EE.UU. en Kuwait pese a las amenazas de Trump

TEHERÁN.– Irán volvió a atacar objetivos militares norteamericanos en Kuwait el jueves, mientras hace caso omiso a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sigue adelante con las represalias por los bombardeos de Washington a principios de semana.

El Ejército de Kuwait afirmó que había interceptado un ataque con misiles y drones procedentes de Irán. Teherán detalló que había atacado la base aérea de Ahmad al Jaber, en territorio kuwaití, “con misiles y drones”.

Kuwait calificó los ataques como una “amenaza directa para su seguridad y estabilidad”, y una “grave violación de las normas del derecho internacional”.

Un hombre sostiene a un chico herido, según medios iraníes, en un hospital de Menab, Irán Razieh Poudat - ISNA

El Ejército de Irán también aseguró que había atacado la base aérea de Al-Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, pero este país del Golfo no informó de ningún ataque de este tipo.

El día anterior, Irán había prometido hacer “pedazos” al enemigo estadounidense, luego de ataques a su territorio que, entre otros objetivos, alcanzaron una boda.

Según Teherán, los bombardeos dejaron un total de 19 muertos, entre ellos siete miembros de las fuerzas armadas y también civiles, uno de los balances más elevados de los últimos meses. Cuatro de las víctimas asistían a unas nupcias en el distrito de Sirik, en el sureste del país, donde cerca de 70 personas resultaron heridas según los medios estatales.

Nueva escalada en Medio Oriente

Las sirenas se activaron en Kuwait a primera hora del jueves y las defensas antiaéreas interceptaron ataques con misiles y drones durante una “flagrante agresión iraní”, dijo el Ministerio de Defensa del país en X.

Esto ocurrió después de que Bahréin y Jordania, aliados de Estados Unidos, afirmaron que sus sistemas de defensa aérea también habían interceptado varios ataques aéreos iraníes el miércoles.

Los combates entre Estados Unidos e Irán se han intensificado esta semana después de que Washington atacara el domingo lanzacohetes iraníes en una isla del estrecho de Ormuz, alegando que Teherán planeaba utilizarlos para disparar minas hacia la vía crucial navegable.

Captura de video muestra un pájaro volando mientras se observa humo en el cielo del norte de Bahréin - - UGC

Desde que empezó el conflicto, el régimen islámico ha bloqueado la crucial vía marítima –por la que antes de la guerra transitaban el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado–, y ha logrado mantener la actividad comercial al mínimo, salvo en ocasiones puntuales.

El presidente norteamericano propuso el miércoles rebautizar el corredor como el de “estrecho de Trump”, aunque más tarde dio a entender que no hablaba en serio ante una pregunta de la AFP al respecto.

Según indicó el mismo día la Guardia de la Revolución iraní, dos petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el Golfo, al transitar fuera del itinerario designado por las autoridades de Teherán.

Un chico camina por la orilla mientras buques comerciales están fondeados en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán Razieh Poudat - ISNA

Como parte de su promesa de someter a la república islámica a una “asfixia” económica, Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes y, recientemente, una nueva ronda de sanciones secundarias contra los socios comerciales de Teherán.

En este escenario, los mercados del petróleo volvieron a sentir el golpe y en medio de una inquietud generalizada pasaron a operar al alza el jueves. Poco después de las 7.00 hora de la Argentina, el precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre subía un 1,24%, hasta los 96,82 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en octubre, subía un 1,36%, hasta los 92,25 dólares.

Condena y advertencia de Irán

Teherán advirtió el miércoles que aplicará una “nueva estrategia” en la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel en su contra a finales de febrero.

“Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en la confrontación del bloqueo económico, hará pedazos sus cimientos”, publicó en X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, sin dar más detalles.

El principal negociador y presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó a Estados Unidos de “Satán” tras el ataque a la boda, recordando además el bombardeo de una escuela en Minab que, según Teherán, mató a 155 personas, entre ellas 120 chicos, en las primeras horas de la guerra, el 28 de febrero.

Un edificio que, según medios iraníes, fue alcanzado por un ataque estadounidense mientras se celebraba allí una boda, en Kuhestak, en el sur de Irán Morteza Akhoondi - Tasnim News Agency

Sin aludir directamente una ofensiva contra la ceremonia nupcial, el Comando de Estados Unidos para Medio Oriente dijo que sus fuerzas “nunca atacan a civiles, a diferencia de los Guardianes de la Revolución”.

Las imágenes que muestran los daños en el lugar donde se llevaba a cabo el casamiento se han difundido ampliamente en Irán.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, condenó un “crimen de guerra”, al lamentar que “una ceremonia de boda haya sido brutalmente bombardeada en el marco de la lucha desesperada de Estados Unidos por ocultar su fracaso”.

Agencias AP, AFP y ANSA