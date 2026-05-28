Netanyahu ordena ocupar el 70% de Gaza mientras Israel intensifica sus ataques en el Líbano

TEL AVIV.– El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dispuso que el ejército tome el control del 70% de la Franja de Gaza, una medida que rompe los términos del cese al fuego vigente con Hamás desde octubre. El mandatario justificó su decisión bajo la premisa de que las tropas ya dominan el 60% del territorio y que el “enemigo” ya se encuentra acorralado.

Durante una rueda de prensa en la Cisjordania ocupada, el jefe de Estado de Israel fue categórico sobre su voluntad de avanzar sobre el enclave palestino. Según el propio Netanyahu, la presencia militar israelí creció de forma sostenida desde que empezó la tregua, momento en el cual solo ocupaban la mitad del terreno.

Mujeres palestinas lloran durante el funeral del militante de Hamás Imad al-Salem, quien murió en un ataque militar israelí, durante su sepelio frente al Hospital Shifa en la ciudad de Gaza, el jueves 28 de mayo de 2026 Jehad Alshrafi - AP

Con esta nueva instrucción de pasar al 70%, el gobierno de Israel descarta los compromisos previos de paz para lograr una victoria definitiva sobre el grupo islamista.

Ataques en el Líbano

Esta expansión territorial en el sur ocurre en paralelo a una violenta escalada militar en el Líbano. Horas antes de los anuncios sobre Gaza, la aviación israelí bombardeó Sidón, Tiro y otras ciudades del sur, donde murieron al menos 14 personas y se reportaron decenas de heridos.

Los proyectiles alcanzaron zonas residenciales y causaron el deceso de mujeres, niños y hasta de un efectivo del ejército libanés. En Sidón, un misil impactó sobre un edificio en el que vivían familias humildes que buscaron allí refugio tras huir del sur.

Entre las víctimas de los ataques se encuentra Hossan Zeidan, quien supo trabajar como corresponsal para la televisión iraní en el pasado. La destrucción alcanzó a personas que circulaban en automóviles o motocicletas y a una familia que circulaba cerca de Adloun, donde impactó un proyectil que fue disparado desde un dron.

Benjamin Netanyahu ILIA YEFIMOVICH - POOL

Frente a este escenario, se incrementó el clima de tensión ante la aparente falta de objetivos militares claros en algunas de estas incursiones aéreas sobre barrios civiles y zonas de desplazados.

El conflicto en el frente norte muestra señales de crecimiento con el uso de drones de fibra óptica por parte de Hezbollah. Estos dispositivos explosivos alcanzaron a las tropas en suelo libanés y llegaron hasta el norte de Israel. Como respuesta a esta tecnología, Netanyahu ordenó la ampliación de los ataques, los cuales golpearon suburbios cercanos al aeropuerto internacional de Beirut.

La fuerza de élite Radwan de Hezbollah también sufrió bajas de funcionarios militares en ataques previos durante este mes.

La situación humanitaria en la región alcanzó niveles críticos tras el inicio de las hostilidades. En el Líbano, la cifra oficial de muertos supera las 3260 personas y los heridos ya suman casi diez mil. El desplazamiento forzado afecta a más de un millón de habitantes, quienes abandonaron sus hogares para escapar de la guerra entre Israel y el grupo aliado de Irán.

Ataque israelí contra un edificio en Tiro, al sur del Líbano, el 28 de mayo de 2026 (Kawant Haju / AFP) KAWANT HAJU - AFP

En el bando israelí, las bajas militares y civiles también crecen. Los enfrentamientos terrestres ganaron intensidad cerca del río Litani, donde Hezbollah reportó combates a corta distancia contra tanques de Israel.

Por su parte, el ejército israelí confirmó la caída de un soldado en el norte tras un ataque enemigo, lo cual elevó la cifra de efectivos muertos en ese frente a más de veinte. Pese a la sangre derramada, el grupo pro-iraní restó importancia a la diplomacia y puso como condición el fin de la guerra para cualquier diálogo con Washington.

Este panorama de guerra total precede a las conversaciones de seguridad previstas para el viernes en la capital de Estados Unidos entre funcionarios libaneses e israelíes.

Las mesas de negociación buscan sostener un alto el fuego teórico que rige desde abril, aunque la realidad en el terreno desmiente cualquier pausa en las acciones bélicas. Mientras el mundo aguarda el resultado de estos contactos, Netanyahu consolida su plan de control sobre la mayor parte de Gaza y redobla su ofensiva estratégica regional.

Agencias AFP y AP