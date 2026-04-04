EE.UU. intensifica la búsqueda del piloto del caza derribado e Irán limita la zona del operativo

TEHERÁN.— Irán y Estados Unidos se enfrentan este sábado también por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense derribado en el suroeste de la república islámica, cuando la guerra entra en su sexta semana

El Ejército iraní afirma haber atacado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E. Uno de los dos pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce el paradero del segundo, según medios de comunicación estadounidenses.

Tras un largo silencio, la Casa Blanca se limitó a decir que el presidente Donald Trump “fue informado” de lo ocurrido. En una entrevista con NBC, el mandatario aseguró que esto no cambia “nada” de cara a las supuestas negociaciones con Teherán para encontrar una salida a esta guerra, que sacude la economía mundial.

El F-15E fue derribado por un sistema de defensa antiaérea de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, según un portavoz militar.

The New York Times y The Washington Post afirman haber verificado fotos y vídeos de helicópteros y aviones estadounidenses sobrevolando a baja altura la zona.

El ejército iraní lanzó una operación de búsqueda para dar con el piloto de un caza estadounidense derruibado en el territorio por el sistema de defensa aérea AFP

En paralelo, un portavoz del mando operativo central de las fuerzas armadas iraníes afirmó que “un caza estadounidense hostil en el espacio aéreo del centro de Irán fue alcanzado y destruido por el sistema avanzado de defensa aérea”.

En la televisión oficial de Irán se difundieron imágenes de los supuestos restos del aparato y un reportero anunció que cualquiera que capturara con vida a la tripulación recibirá “una valiosa recompensa”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que estaba rastreando una zona cercana al lugar donde se estrelló el avión y el gobernador regional prometió una condecoración a cualquiera que capturara o matara a “fuerzas del enemigo hostil”.

presunto derribo de un F-35 Lightning II estadounidense por parte de Irán Captura web

La emisora ​​estatal IRIB por su parte informó que varios habitantes se habían dirigido al lugar del derribo en sus propios vehículos para capturar a los pilotos y que las fuerzas iraníes los instaron a no hacerles daño en caso de encontrarlos con vida.

Iran claims it shot down US fighter jet - as bounty placed on pilot https://t.co/PkkEEQBD63 pic.twitter.com/J3NqmKYcYr — New York Post (@nypost) April 3, 2026

El Ejército iraní también asegura haber alcanzado otro avión estadounidense, un aparato de apoyo aéreo A-10 Thunderbolt II, que posteriormente se estrelló en el Golfo. Según The New York Times, el único piloto estadounidense de la nave, que cayó cerca del estrecho de Ormuz, fue rescatado sano y salvo.

El derribo en el sur de Irán marca la pérdida del cuarto F-15 norteamericano desde el inicio de la guerra. A principios de marzo, personal kuwaití derribó por error tres de estos cazas. Los seis miembros de la tripulación lograron eyectarse, y fueron recuperados sanos y salvos.

El general estadounidense retirado Houston Cantwell, con más de 400 horas de experiencia en vuelos de combate, dijo que en caso de ser derribado, un piloto debe intentar determinar su ubicación y averiguar cómo comunicarse. “Mi prioridad sería, en primer lugar, el camuflaje, porque no quiero que me capturen”, consideró.

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca (AP Foto/Alex Brandon, Pool) Alex Brandon - AP Pool

En tanto, estos últimos acontecimientos ponen en duda las afirmaciones previas de la administración Trump de que las fuerzas estadounidenses habían obtenido la superioridad aérea sobre Irán, y suscitaron interrogantes inmediatos sobre qué parte del arsenal del país persa permanecía intacta tras más de un mes de ataques selectivos contra las instalaciones armamentísticas del régimen.

El miércoles, el presidente había asegurado que la fuerza aérea iraní estaba “en ruinas”.

Además, el operativo de búsqueda y rescate del piloto desaparecido en territorio iraní marca uno de los momentos más peligrosos para las tropas estadounidenses en lo que va de la guerra.

Agencias AP y AFP.