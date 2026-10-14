EE.UU. levanta las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro estadounidense levantó este miércoles las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de facto de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El nombre de Jorge Rodríguez fue eliminado de la lista de sancionados, informó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense, sin explicar las razones. La OFAC es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la “lista negra” del Tesoro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, gesticula durante la segunda ronda de conversaciones políticas con la oposición en Caracas, Venezuela, el jueves 17 de septiembre de 2026. Pedro Mattey - AP

La retirada de las sanciones implica que Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la actual cúpula venezolana y antiguo aliado de Nicolás Maduro, podrá volver a acceder al sistema financiero estadounidense.

Sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

Jorge Rodríguez entró en la lista de la OFAC en septiembre de 2018. En ese entonces, el Departamento del Tesoro estadounidense había tomado la decisión de sancionar al “círculo íntimo” de Maduro, entre ellos a la primera dama Cilia Flores, y a los ministros Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello.

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodriguez junto a su hermano Jorge Rodríguez LUCAS AGUAYO - AFP

“El presidente Maduro se apoya en su círculo íntimo para mantener su control del poder, mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Continuamos designando a los leales que permiten a Maduro consolidar su dominio sobre las fuerzas armadas y el gobierno, mientras el pueblo venezolano sufre”, declaró entonces en un comunicado el Departamento del Tesoro. “El Tesoro seguirá imponiendo sanciones financieras a los responsables del trágico declive de Venezuela, así como a las redes y testaferros que utilizan para ocultar su riqueza ilícita”.

El político venezolano ha liderado el poder legislativo venezolano desde 2021 y es una figura política de gran peso desde hace mucho tiempo para el chavismo. Ocupó el cargo de vicepresidente bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez y fue ministro de Comunicación, entre otros puestos.

Su hermana Delcy Rodríguez, la interlocutora del gobierno venezolana con Washington en su rol como presidenta encargada, fue sacada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril, apenas tres meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora a la espera de juicio en Nueva York.

Jorge Rodriguez levanta la foto del fundador del régimen, Hugo Chávez, durante la discusión de la ley de amnistía PEDRO MATTEY - AFP

Los hermanos Rodríguez son hijos del guerrillero de izquierda Jorge Antonio Rodríguez, quien fundó el partido revolucionario Liga Socialista y fue detenido en 1976 por su presunta participación en el secuestro de un empresario estadounidense. Falleció bajo custodia policial tras lo ‌que su familia denuncia que fueron actos de tortura.

La detención y salida del país de Maduro precipitó el inicio de una transición política en Venezuela, encabezada por la presidenta interina de facto con la colaboración de la Asamblea Nacional, y bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump.

La presidenta encargada Rodríguez ha prometido que el país celebrará elecciones, aunque no se ha fijado una fecha concreta. El límite de 180 días fijado por la Constitución venezolana para llamar a nuevas elecciones fue superado el pasado 3 de julio de 2026.

La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien se le ha impedido el regreso al país en siete oportunidades, ha exigido que los comicios se celebren antes de julio de 2027.

Desde la salida de Maduro del poder, Caracas y Washington han ⁠alcanzado un polémico acuerdo que otorga a Estados Unidos acceso a 17 yacimientos petrolíferos, mientras que empresas energéticas internacionales se han comprometido, por su parte, a ampliar proyectos en el país latinoamericano. En agosto, Trump anunció un plan para asegurar el acceso directo de Estados Unidos a una gran parte de las vastas reservas ‌petroleras de Venezuela, con el fin de reabastecer la ​Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense.

Agencias AFP y Reuters