EE.UU. refuerza su ofensiva contra Irán con el envío de más barcos de guerra y 2500 marines

WASHINGTON.– Dos semanas después de comenzada la ofensiva contra Irán, Estados Unidos se dispone a reforzar su despliegue militar en Medio Oriente, tras haber atacado 15.000 objetivos en una campaña que según la Casa Blanca también dejó severamente herido al nuevo líder supremo.

Según medios norteamericanos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó una solicitud para el envío de un grupo anfibio y una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina. Unos 2500 marines a bordo de hasta tres buques de guerra, entre ellos el buque de asalto anfibio USS Tripoli, con base en Japón, se encuentran en camino.

Los marines venidos de Japón se unirán a los más de 50.000 soldados estadounidenses movilizados en la región. El nuevo despliegue se produce cuando los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y sus alrededores han asfixiado el tráfico marítimo a través de esta vía esencial para el transporte de petróleo, sacudiendo la economía global.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth Mark Schiefelbein - AP

No está claro cómo se utilizarían los refuerzos. La semana pasada, el presidente Donald Trump dijo que podría ordenar a los buques de guerra de la Armada que escoltaran a los buques mercantes a través del estrecho, lo que hicieron las fuerzas estadounidenses durante un período a fines de la década de 1980 durante tensiones similares con Irán.

Por otra parte, el secretario de Defensa dijo este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, está herido y probablemente desfigurado, y puso en duda su capacidad para ejercer el liderazgo de su país.

No se han publicado imágenes de Khamenei desde el ataque israelí al inicio de la guerra que acabó con la vida de gran parte de su familia, incluido su padre, blanco principal del bombardeo, a quien sucedió como la máxima autoridad del país. Solo se expresó mediante un comunicado leído por una presentadora de televisión, el jueves.

“Sabemos que el nuevo y llamado líder no tan supremo está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado. Uno débil, en realidad, pero no había voz ni video. Era un comunicado escrito", dijo Hegseth en rueda de prensa, y añadió que Estados Unidos no mostrará piedad en el desarrollo de la guerra. “Seguiremos presionando, seguiremos empujando, seguiremos avanzando. Sin cuartel, sin piedad para con nuestro enemigo”, afirmó.

Una mujer se sienta sobre los escombros de un edificio bombardeado en Teherán Vahid Salemi - AP

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra 15.000 objetivos en Irán durante los últimos 14 días. Casi dos semanas de bombardeos estadounidenses e israelíes han causado la muerte de unos 2000 iraníes.

Un funcionario iraní dijo a la agencia Reuters el miércoles que el recién nombrado líder supremo había sufrido heridas leves, pero que seguía en funciones, después de que la televisión estatal lo describió como un herido de guerra.

Durante una entrevista, también el presidente Trump amenazó al régimen advirtiendo que las Fuerzas Armadas de su país llevarán a cabo intensos ataques en los próximos días. “Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, aseguró el mandatario republicano a Fox News Radio.

“Ya verán lo que les pasará hoy a estos miserables desquiciados”, dijo en otra amenaza al régimen, esta vez en su plataforma Truth Social. “La Marina de Irán ya no existe, su Fuerza Aérea ya no existe, misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra", agregó.

Sobre el terreno de batalla, los bombardeos continuaron este viernes de los dos lados del tablero.

Manifestantes ondean la bandera iraní durante la celebración anual del Día de Palestina, en Teherán Hadi Mizban� - AP�

La televisión estatal iraní informó sobre una gran explosión al mediodía cerca de una plaza de Teherán llena de manifestantes, congregados allí por el evento anual del Día de Quds (Día de Jerusalén) en apoyo a los palestinos. La explosión sucedió poco después de que Israel advirtiera que despejaran el área porque planeaba un ataque.

Las advertencias no disuadieron a miles de personas de salir a las calles, con multitudes coreando “muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”. Imágenes de la plaza mostraban a personas que gritaban “Dios es el más grande” mientras se elevaba el humo de la explosión.

Desafiante, la televisión estatal mostró al presidente Masud Pezeshkian saludando a sus seguidores y haciéndose selfies durante la manifestación. Junto a él se encontraban otros altos cargos, como el canciller Abas Aragchi.

Se trata de la aparición pública más destacada de dirigentes iraníes desde el ataque del 28 de febrero. “Estos ataques son fruto del miedo, de la desesperación. Quien es fuerte no bombardearía manifestaciones en absoluto. Está claro que han fracasado", declaró el jefe de Seguridad Nacional, Ali Larijani.

La campaña del Líbano

En otro frente de la guerra, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con hacer pagar al Líbano “un precio cada vez mayor” por los ataques de la agrupación Hezbollah, aliada de Irán, en territorio israelí.

El número de muertos por los ataques israelíes contra el Líbano asciende a 773, incluidos 103 niños, mientras que los heridos suman 1933 desde el inicio de la guerra, según informó el Ministerio de Salud. También se registran cerca de 850.000 desplazados en el marco del conflicto.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó este viernes un llamamiento para reunir 325 millones de dólares en ayuda humanitaria para apoyar al país en la crisis de desplazados provocada por la guerra.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (Archivo) Hadi Mizban - AP

El objetivo es “mantener y ampliar la asistencia vital durante los próximos tres meses, incluyendo alimentos, agua potable, atención médica, educación, protección y otros servicios esenciales”, dijo Guterres.

Irán mantuvo por su parte sus amplios ataques con misiles y drones contra Israel y los países vecinos del Golfo Pérsico. Los ataques incluyeron decenas de drones contra Arabia Saudita, tras las advertencias del régimen islámico sobre el costo de albergar bases estadounidenses.

Arabia Saudita indicó que había derribado casi 50 drones enviados en múltiples oleadas. En Omán, dos personas murieron cuando dos drones se estrellaron en un área industrial. También sonaron sirenas en Bahréin advirtiendo de fuego entrante, y humo negro se elevó desde un área industrial en Dubái debido a un incendio provocado por escombros de una interceptación.

Turquía, miembro de la OTAN, informó que un misil balístico procedente de Irán fue derribado en su espacio aéreo por las defensas de la Alianza Atlántica, en el tercer incidente en poco más de una semana. “Mantener a nuestro país lejos de esta hoguera es nuestra principal prioridad. Estamos actuando con prudencia contra complots, trampas y provocaciones que buscan arrastrar a nuestro país a la guerra”, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan.

La embajada de Irán en Ankara negó de inmediato cualquier implicación y afirmó que “ningún proyectil” había sido lanzado hacia Turquía.

El Ejército estadounidense confirmó por su parte la muerte de los seis tripulantes a bordo de un avión cisterna KC-135 que se estrelló en el oeste de Irak. Estas muertes se suman a las de los siete militares estadounidenses muertos hasta ahora en el marco de las operaciones contra Irán.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters