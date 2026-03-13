Un soldado francés, la primera baja europea en la guerra de Irán

PARÍS.– Un soldado francés murió y otros seis resultaron heridos en un ataque con drones a una base en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, según anunciaron las autoridades francesas. Es la primera baja de un militar europeo en lo que va de la guerra en Medio Oriente.

La muerte de Arnaud Frion, de 42 años, la noche del jueves en la base de Mala Qara, marca la expansión del conflicto a un frente que limita directamente con Arabia Saudita, y representa una escalada en términos de bajas involucradas, por ser la primera de Francia y de Europa.

“El suboficial Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió sirviendo a Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak", anunció este viernes el presidente Emmanuel Macron en X.

Macron anunció la muerte del oficial y dijo que la presencia armada de Francia en Medio Oriente es puramente defensiva Gonzalo Fuentes� - Pool Reuters�

“Este ataque contra nuestras fuerzas comprometidas en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable”, añadió el mandatario en referencia al grupo terrorista Estado Islámico, que en su momento llegó a crear lo que denominó un “califato” en amplias extensiones de Siria e Irak.

Macron explicó que su presencia en Irak se inscribía “en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo” y sostuvo que “la guerra en Irán no puede justificar tales ataques”. No identificó a un responsable.

El comandante del batallón donde servía el oficial caído, François-Xavier de la Chesnay, precisó que “murió al ser alcanzado por un dron Shahed”.

Se estima que detrás del ataque está el grupo armado proiraní Ashab Alkahf, que este viernes advirtió en Telegram que atacará “todos los intereses franceses en Irak y en la región” tras el despliegue en el Mediterráneo oriental del portaviones Charles de Gaulle.

El portaaviones francés Charles de Gaulle fue movilizado con su grupo de escolta al Mediterráneo oriental Joeal Calupitan - AP

El grupo instó a los habitantes a mantenerse al menos a 500 metros de la base de Mala Qara, donde se encuentran desplegados los militares franceses y situada a 40 kilómetros al suroeste de Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí.

“Tras la llegada del portaaviones francés a la zona de operaciones del Comando Central de Estados Unidos y su participación en operaciones, anunciamos que, a partir de esta noche, todos los intereses franceses en Irak y la región serán atacados", declaró el grupo.

Según el gobernador de Erbil, el ataque implicó dos drones y se produjo poco después de otro con drones que alcanzó, sin causar heridos, una base italiana.

Lucha contra el jihadismo

En el marco de una coalición internacional contra el jihadismo liderada por Washington, militares de varios países, entre ellos Italia y Francia, entrenan en el Kurdistán iraquí a miembros de las fuerzas de seguridad kurdas.

Un miembro del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK) monta guardia en Erbil, Irak (Archivo) Rashid Yahya - AP

Desde el inicio de la guerra en Irán, que envuelve a todo Medio Oriente, esa región autónoma ha sido objeto de múltiples ataques atribuidos a facciones proiraníes, en su mayoría neutralizados por la defensa antiaérea.

París ha reforzado su presencia en la región para “proteger a los ciudadanos franceses” en la zona y brindar apoyo a sus socios, como Líbano y los países de la Península Arábiga, explicó el presidente Macron.

En el centro de este despliegue se encuentra el Charles de Gaulle y su grupo de ataque. Según Macron, este despliegue tiene como objetivo movilizar ocho fragatas y dos portahelicópteros anfibios a través de una vasta área que también incluye el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz.

“La posición de Francia es puramente defensiva, en apoyo a sus aliados, y nunca podría justificar que se la ataque", aseguró el mandatario francés durante una rueda de prensa en París junto a su par ucraniano, Volodimir Zelensky.

Emmanuel Macron junto al presidente ucraniano Volodimir Zelensky Ludovic Marin - Pool AFP

“Francia seguirá demostrando sangre fría, calma, determinación, siendo un socio fiable con nuestros aliados, protegiendo a nuestros ciudadanos y defendiendo nuestros intereses y nuestra seguridad", agregó.

El jefe de Estado francés pidió a sus Fuerzas Armadas un “análisis consolidado” de los hechos y las circunstancias, pero, preguntado por una eventual respuesta, se negó a elaborar “ningún tipo de escenario”.

El gobierno francés celebrará una reunión del gabinete de defensa para discutir la situación y si debe responder, dijeron funcionarios.

“Tres países tienen enormes intereses en Irak: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Francia tiene una presencia militar, pero también una enorme presencia diplomática y económica desde Basora hasta Erbil, por lo que cuando elabora su respuesta, necesita consultar a sus socios y tomar en consideración sus intereses", dijo Adel Bakawan, director del Instituto Europeo para Medio Oriente.

Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos Agencia AFP - The Seattle Times�

Al mismo tiempo, el Ejército de Estados Unidos confirmó este viernes la muerte de los seis miembros de la tripulación de un avión cisterna KC-135 de reabastecimiento en vuelo que se estrelló en el oeste de Irak.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que la caída del avión ocurrió tras un incidente no especificado en el que estuvieron involucradas dos aeronaves.

El KC-135 Stratotanker es una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se utiliza para reabastecer de combustible a otros aviones en pleno vuelo, lo que les permite recorrer distancias más largas y mantener operaciones durante más tiempo sin aterrizar.

El avión también se utiliza para transportar personal herido durante evacuaciones médicas o realizar misiones de vigilancia, según expertos militares.

El incidente eleva el número de bajas militares estadounidenses a 13, siete de los cuales murieron en combate. Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, entre ellos, ocho de gravedad.

Agencias AFP, AP y ANSA