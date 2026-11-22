RAMALLAH, Cisjordania.– Colonos milicianos israelíes atacaron el domingo por la madrugada varias aldeas palestinas en el territorio ocupado de Cisjordania, provocaron incendios y escribieron pintadas racistas, según denunciaron residentes. Los hechos motivaron una dura condena de Gadi Eisenkot, el líder opositor que intenta formar un gobierno para reemplazar al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien calificó los ataques de “terrorismo judío”.

Los ataques, los últimos de una escalada de violencia que comenzó después de que Hamas lanzara su ofensiva contra Israel desde la Franja de Gaza en 2023, se produjeron casi un mes después de unas elecciones que privaron a Netanyahu de su mayoría parlamentaria y dejaron a sus adversarios sin un camino claro hacia el poder.

Un hombre palestino inspecciona un automóvil dañado en Deir Abu Mashaal, al oeste de la ciudad de Ramallah ZAIN JAAFAR - AFP

Reuters observó vehículos palestinos calcinados y muros pintados con consignas como “Venganza” en pueblos cercanos a Ramallah. No se registraron heridos y nadie reivindicó inmediatamente la autoría de los ataques.

En declaraciones recogidas por AP, Ahmad Ghneimat, residente de Kafr Malik, afirmó que la violencia había aumentado tras la aparición de varios puestos de avanzada de colonos israelíes en la zona. También denunció robos de ovejas y agresiones contra recolectores palestinos de aceitunas.

“Nos despertamos a las 2.30 de la madrugada con el sonido de explosiones, que eran estos autos, siete autos de aquí a aquí, en llamas”, relató Muntasir Al-Malik, otro residente de la localidad. “Por supuesto salimos de las casas y entramos en pánico”.

Un hombre y un chico palestinos caminan junto a una pintada en hebreo realizada sobre la pared de una vivienda, en Deir Abu Mashaal, al oeste de la ciudad de Ramallah ZAIN JAAFAR - AFP

Imágenes de la AFP en Kafr Malik y en Deir Abu Mashaal también mostraron autos calcinados y pintadas en los muros.

“Colonos atacaron la zona norte, en las afueras del pueblo, hacia las dos de la madrugada”, relató a la AFP Jihad Al Qaq, activista de la localidad de Kafr Malik, en la gobernación de Ramala. “Incendiaron unos ocho vehículos y escribieron consignas racistas en los muros de las viviendas”, agregó.

“Con sangre y fuego Judea cayó, con sangre y fuego Judea se levantará” es uno de los mensajes que quedaron escritos en las paredes, utilizando un término bíblico que la extrema derecha israelí usa para referirse a una zona de Cisjordania.

Captura de pantalla de la publicación de Eisenkot. Fuente: X

Eisenkot calificó los ataques de “terrorismo judío” y responsabilizó al gobierno de Netanyahu por el deterioro de la situación en Cisjordania. “Los grupos extremistas que incendiaron vehículos y viviendas están socavando la estabilidad regional, poniendo vidas en riesgo y causando un grave daño a la seguridad nacional de Israel y a sus relaciones exteriores”, afirmó en un comunicado.

El dirigente pidió que los responsables sean arrestados y reciban “sanciones severas”. También sostuvo que las políticas de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich habían “llevado la zona al borde de la anarquía”, sin que las autoridades hubieran logrado contener la crisis.

Eisenkot, líder del partido de centro-derecha Yashar, recibió el encargo del presidente Isaac Herzog de formar un nuevo gobierno. Para alcanzar una mayoría en el parlamento, de 120 escaños, podría necesitar el respaldo de los partidos árabes. Por el momento, Netanyahu continúa como primer ministro en funciones.

La policía israelí investiga los hechos

La policía israelí dijo que había abierto una investigación sobre los ataques, mientras que el Ejército condenó la violencia y señaló que se habían enviado soldados y policías a las zonas de Deir as-Sudan, Deir Abu Masha’al, Kafr Malik y At-Tuwani “tras recibir informes e imágenes que mostraban vehículos incendiados y pintadas en la zona”.

Ben-Gvir respondió en una publicación en X que la condena de Eisenkot equivalía a traicionar a los ‌partidos árabes, que podrían formar parte de un posible nuevo gobierno. Además, aseguró que el líder opositor se precipitó y que desconoce “los hechos y los detalles de la investigación”.

Smotrich, por su parte, está a favor de la expansión de los asentamientos ⁠y quiere que Israel se anexione Cisjordania.

Un hombre palestino inspecciona vehículos incendiados tras un ataque perpetrado por colonos israelíes en la localidad de Kufr Malek, al este de Ramallah Mahmoud Illean - AP

Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta, el mayor partido árabe del parlamento israelí, ‌dijo que los ataques eran “el resultado directo de la ocupación cada vez más intensa y ⁠de una política gubernamental en la que la violencia contra los palestinos se ha convertido ⁠en algo cotidiano”, y citó el estímulo de Ben-Gvir y Smotrich.

El Parlamento israelí tomó posesión el 10 de noviembre sin un nuevo gobierno, después de que las elecciones del 27 de octubre privaran a Netanyahu de su mayoría, pero dejaran a los demás sin un camino claro hacia el poder.

A menos que Eisenkot forme un gobierno de unidad con Netanyahu, es probable que necesite el apoyo de los partidos árabes para poder contar con una mayoría de los 120 escaños del Parlamento. Si nadie es capaz de formar Gobierno, el año que viene se celebrarán nuevas elecciones.

Un hombre palestino inspecciona vehículos incendiados y destruidos en Kafr Malik, cerca de la ciudad de Ramallah ZAIN JAAFAR - AFP

La violencia de los colonos es objeto de crecientes críticas internacionales. En septiembre, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó de “terroristas” a colonos israelíes violentos, una denominación que las autoridades estadounidenses suelen reservar para milicianos palestinos.

Desde octubre de 2023, al menos 1119 palestinos han muerto a manos de soldados o colonos israelíes en Cisjordania, según un recuento de la AFP basado en datos del Ministerio palestino de Salud.

En el mismo período, al menos 51 israelíes, incluidos militares, murieron en ataques palestinos o en enfrentamientos en Cisjordania, según cifras oficiales israelíes.

Los organismos de la ONU y la mayoría de los países del mundo consideran ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania, cuya expansión aleja cada vez más la perspectiva de un Estado palestino independiente. Israel rechaza esa interpretación.

Agencias AP y Reuters