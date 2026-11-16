Alarma en Israel por un rabino que invocó una doctrina religiosa contra políticos aliados con árabes

JERUSALÉN.- El movimiento jasídico Chabad-Lubavitch intentó tomar distancia de uno de sus rabinos más prominentes en Israel, después de que este emitiera un dictamen religioso que invoca una doctrina judía que habilita el uso de la fuerza letal contra quienes representan una amenaza para la vida, en un pronunciamiento dirigido contra dirigentes políticos que colaboren con partidos árabes.

La declaración del rabino Gedalya Axelrod, antiguo jefe del tribunal rabínico de Haifa, provocó una fuerte reacción en Israel. Un grupo de exjefes de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas, entre ellos antiguos directores del Mossad y del Shin Bet, reclamó a la policía que lo investigue por incitación al asesinato.

En una carta manuscrita difundida a comienzos de esta semana, Axelrod sostuvo que los dirigentes de partidos judíos que apoyen la formación de un gobierno con respaldo de fuerzas árabes están sujetos al din rodef, una doctrina que puede traducirse como “la ley del perseguidor”. Según la interpretación religiosa, un rodef es alguien que amenaza la vida de otra persona y puede ser detenido por cualquier medio necesario.

El rabino afirmó que la cooperación con partidos árabes representa “un terrible peligro para el pueblo de Israel en Tierra Santa y en todo el mundo”. Según precisó, esa colaboración puede consistir tanto en incorporarlos a una coalición de gobierno como en depender de su apoyo parlamentario desde fuera del gabinete.

Gedalya Axelrod

La referencia despertó especial preocupación por su antecedente histórico: la doctrina del rodef fue invocada por sectores religiosos extremistas antes del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, cometido en 1995. En aquel momento, algunos rabinos sostuvieron que la política de Rabin de avanzar con los Acuerdos de Oslo y devolver territorios conquistados por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967 ponía en peligro vidas judías.

Ante las consultas sobre el pronunciamiento, el vocero de Chabad en Israel, el rabino Shimi Segal, aseguró que Axelrod no representa la posición oficial del movimiento. “Las posiciones halájicas oficiales de Chabad son determinadas exclusivamente por su tribunal rabínico. El rabino Axelrod no es miembro de este tribunal ni desempeña ninguna función en la dirección de Chabad. Sus palabras y cartas reflejan su opinión personal”, afirmó.

Sin embargo, un sitio web vinculado a Chabad describe a Axelrod como “uno de los rabinos de Chabad más importantes de Tierra Santa”.

La disputa por las alianzas con partidos árabes escala a una controversia religiosa en Israel ILIA YEFIMOVICH - AFP

En una carta dirigida al jefe de la División de Investigaciones e Inteligencia de la policía, los exresponsables de seguridad reclamaron que el rabino sea interrogado “antes de que, Dios no lo quiera, nos veamos obligados a presenciar otro asesinato político en Israel”.

El diputado Ofer Cassif, el único legislador judío de la Lista Conjunta, también pidió abrir una investigación penal. Advirtió que Israel atraviesa un momento delicado de transición política y sostuvo que las autoridades deben actuar contra cualquier persona que amenace o legitime el asesinato de funcionarios electos. La condición de Axelrod como “figura rabínica autorizada y reconocible”, agregó, vuelve aún más urgente que rinda cuentas ante la ley.

La controversia se produce en medio de las negociaciones para conformar el próximo gobierno israelí. El líder del partido Demócratas, Yair Golan, defendió la posibilidad de incorporar a fuerzas árabes a una coalición opositora al primer ministro Benjamin Netanyahu. Por su parte, Gadi Eisenkot, dirigente del bloque que busca desplazarlo del poder, afirmó que invitaría a participar a cualquier partido que cumpla determinadas condiciones básicas.

La Lista Árabe Unida, encabezada por Mansour Abbas, ya integró el llamado “gobierno de cambio” que gobernó entre 2021 y 2022. Tanto esa formación como la Lista Conjunta respaldaron recientemente a Eisenkot para encabezar el próximo Ejecutivo, aunque la segunda difícilmente se incorpore formalmente a una coalición y podría limitarse a darle apoyo parlamentario.