El alud que impactó a Nepal y China dejó más de 750 muertos y buscan a más de 3000 desaparecidos

SIBUR.- Los equipos de rescate de Nepal y China continuaban este domingo con la búsqueda de más de 3000 personas desaparecidas tras el alud que arrasó a una zona fronteriza del Himalaya. Hasta el momento fueron recuperados 750 cuerpos: 734 en territorio nepalí y otros 16 en la región autónoma china del Tíbet.

Las cifras oficiales indican que hay 2498 desaparecidos en Nepal, entre ellos cientos de extranjeros, y 546 del lado chino. Además, las autoridades trabajan para identificar otros siete cuerpos encontrados a decenas de kilómetros río abajo, en el norte de la India.

“La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos", dijo el integrante del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, Kawan Koirala Rajesh Kumar Singh - AP

Las autoridades informaron también que fueron evacuados 555 turistas varados y 499 residentes chinos. Los cancilleres de Nepal y China acordaron compartir información hidrológica y satelital para colaborar con las tareas de rescate y prevención.

“La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos”, señaló el integrante del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, Kawan Koirala, a la agencia AFP después de una jornada de trabajo de 18 horas. “Es la primera vez que veo algo así. Hay barro por todas partes. Antes habíamos tenido inundaciones en Nepal, pero no como esta”, agregó.

Los equipos de emergencia desarrollan las tareas de rescate en condiciones extremadamente difíciles por el espeso lodo que cubre las áreas afectadas Liu Shuang - XinHua

Una de las principales operaciones de rescate que se están desarrollando se concentra en una central hidroeléctrica, donde alrededor de un centenar de personas están atrapadas en un túnel desde el alud. Este sábado, el ejército nepalí consiguió introducir un tubo y comenzó a enviar aire mediante una pequeña abertura, según informó el ministro del Interior, Sudan Gurung. Sin embargo, este domingo las lluvias y la crecida de los ríos obstaculizaron el avance de los rescatistas.

Aunque la causa exacta del colapso todavía no fue establecida, la agencia estatal china Xinhua informó que las autoridades de ese país identificaron la fractura de un glaciar en la ladera sur del macizo Lirung, en Nepal, como el origen del deslave y de la posterior avalancha de hielo y rocas.

Una de las principales operaciones de rescate que se están desarrollando se concentra en una central hidroeléctrica en la que alrededor de 100 personas están atrapadas - - CNS

A la búsqueda de personas desaparecidos, se sumó el temor por posibles nuevas inundaciones debido a la acumulación de grandes cantidades de agua represada. Asimismo, en algunos de los sectores más golpeados comenzaron a escasear los alimentos y el agua potable.

Por otra parte, el responsable de clima de las Naciones Unidas, Simon Steill, advirtió que el episodio constituye “un recordatorio devastador” de la fragilidad de los entornos montañosos y vinculó el aumento del riesgo de este tipo de catástrofes con el calentamiento global.

Las autoridades de China identificaron la fractura de un glaciar en la ladera sur del macizo Lirung, en Nepal, como el origen del deslave y de la posterior avalancha de hielo y rocas Shankar Bhujel - JNA via ZUMA Press Wire DPA

El ministro de Relaciones Exteriores nepalí, Shisir Khanal, estimó que la reconstrucción de las regiones y la infraestructura destruidas demandará “varios miles de millones de dólares”. Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria de 3,6 millones de dólares, mientras que Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea y las Naciones Unidas también comprometieron asistencia.

El desastre ocurrió el miércoles, cuando una inmensa pared de barro atribuida al colapso de un glaciar sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos en ambos lados de la frontera. Los equipos de emergencia desarrollan las tareas en condiciones extremadamente difíciles por el espeso lodo que cubre las áreas afectadas y las lluvias que provocaron la crecida de los ríos.

Con información de AFP.