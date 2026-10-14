El arzobispo de Montevideo se refirió a la visita del papa León XIV: “Es posible que no le permitan venir ahora”

La reciente cirugía del papa León XIV, en la que se le extirpó un tumor maligno, generó preocupación internacional. Luego de que la Santa Sede confirmara que el sumo pontífice pasó “una noche tranquila”, se abre una etapa cargada de incertidumbre, cuando faltan apenas semanas para una intensa gira papal en Uruguay, la Argentina y Paraguay. Si bien el viaje —confirmado oficialmente por el Vaticano— sigue en pie, el arzobispo de Montevideo habló y evaluó la posibilidad de que se posponga momentáneamente su llegada a América Latina.

“Habrá que esperar un poquito a que los médicos digan cómo será el tratamiento y si el Papa podrá o no viajar. Recemos para que venga. Corremos el riesgo de que en estos días se diga que no puede venir”, consideró el cardenal Daniel Sturla, máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país vecino.

El religioso también indicó que, en caso de suspenderse la llegada programada para el 6 de noviembre en el país vecino, el evento masivo tendría que reprogramarse recién para los primeros meses del año que viene. “Es posible que los médicos no le permitan venir ahora porque necesita tratamiento, pero puede venir más adelante. Tendremos que esperar a marzo, porque acá en Uruguay, y me parece que en la Argentina también, en enero no estamos para recibir mucho, Papa”, expresó al medio uruguayo El País al terminar un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing.

El Papa tiene prevista su llegada a Uruguay para el 6 de noviembre TIZIANA FABI - AFP

El Sumo Pontífice fue sometido a una cirugía por adenocarcinoma de pulmón en la que se le extirpó un tumor maligno. “El Santo Padre fue sometido, según lo previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la operación fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, indicó un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede este martes por la tarde.

El cardenal Sturla añadió que en los próximos días se definirá si el Papa podrá comenzar la gira que lo traerá a la Argentina del 8 al 11 de noviembre y que, hasta el momento, “no hay ninguna novedad”. “Lo único que sabemos es lo que sale publicado por la oficina de prensa de la Santa Sede, obviamente esperamos que mañana o pasado haya alguna novedad oficial con respecto a la visita”, agregó.

Según el cronograma oficial, León XIV realizará actividades entre el 6 y el 8 de noviembre en Uruguay, donde visitará brevemente las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida. Además, tiene prevista una escala en la iglesia de la localidad de Juanicó, en el departamento de Canelones. Esa sería la primera visita del Sumo Pontífice a Uruguay, que ya estuvo en la Argentina como máximo jerarca de la orden de los Agustinos en 2004 y 2013 y vivió en Perú durante más de 20 años.

“Me parece que cuando venga, vendrá en las condiciones como para hacer lo máximo posible y va a ser una gran alegría”, sentenció Sturla.

La llegada del Papa al hospital Gemelli, en donde fue intervenido ALBERTO PIZZOLI - AFP

Último parte médico

Este miércoles por la mañana se dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del Papa, que continúa internado en el Hospital Gemelli de Roma. Según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede, “pasó una noche tranquila” tras la cirugía –que duró una hora y media y fue poco invasiva.

Más allá de que “la intervención fue exitosa y no hubo complicaciones”, tal como aclararon, la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho obligará al Papa a adaptarse a una nueva rutina, con mayores cuidados, controles médicos y, posiblemente, tratamientos adicionales. Hasta ahora, el Vaticano informó de un post-operatorio de 7 días y las audiencias fueron canceladas hasta el martes de la semana que viene, 20 de octubre.