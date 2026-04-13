El bloqueo a Irán pone a prueba qué bando puede soportar más dolor

WASHINGTON.– La decisión del presidente Donald Trump de bloquear todos los envíos iraníes que entren o salgan del estrecho de Ormuz a partir del lunes por la mañana plantea la próxima gran prueba en la guerra contra Irán: ¿Qué bando puede soportar más dificultades económicas, el nuevo liderazgo de Teherán o el propio Trump?

Es probable que casi todo lo relacionado con el desarrollo de este nuevo giro en la guerra sea muy diferente a lo que ha ocurrido hasta ahora.

En lugar de dirigir misiles y bombas contra instalaciones militares, emplazamientos de misiles y la industria de defensa de Irán, Trump intentará estrangular la principal fuente de ingresos del país: el petróleo, que representa más del 50% de sus exportaciones y prácticamente la totalidad de los ingresos del gobierno.

El petróleo representa más del 50% de las exportaciones iraníes y casi la totalidad de los ingresos del Estado GIUSEPPE CACACE - AFP

La principal esperanza del presidente, según declararon funcionarios del gobierno el domingo, es obligar al gobierno a ceder ante las condiciones que el vicepresidente JD Vance expuso en las conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, y que Irán rechazó, tal como lo hizo en las negociaciones de Ginebra antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero. La lista de condiciones comienza con el acuerdo de Irán de entregar la totalidad de sus reservas de uranio, desmantelar permanentemente su enorme infraestructura para la producción de combustible nuclear y renunciar a sus pretensiones de regular el tráfico en el estrecho.

Si Irán no capitula, Trump parece seguir manteniendo la esperanza que expresó la primera noche de la guerra: que una población iraní descontenta se levante y derroque al régimen militar-clerical que ha gobernado el país desde la revolución de 1979. Pero lograr ese resultado no es más fácil que hace un mes y medio.

Por su parte, la estrategia de Irán parece consistir en librar el conflicto en los mercados globales, donde Teherán ha descubierto nuevas potencias. Conscientes de haber perdido la batalla militar en las primeras cinco semanas, pero de haber superado las expectativas en el ámbito informativo y de haber aterrorizado a sus vecinos con ataques de misiles y drones bien dirigidos, los iraníes apuestan a que la tolerancia del mandatario estadounidense al sufrimiento político es limitada.

Si el petróleo iraní no logra cruzar el estrecho, los precios podrían seguir subiendo con el tiempo, de hecho algunas compañías afirman que prevén un precio de 175 dólares por barril. Los iraníes comprenden las posibles repercusiones políticas de una inflación persistente en Estados Unidos a menos de siete meses de las elecciones de medio término.

Washington apuesta a forzar la capitulación de Irán mediante un bloqueo que golpea su principal fuente de ingresos Vahid Salemi - AP

“Pronto añorarán la gasolina a 4 o 5 dólares”, advirtió Mohammad Bagher Qalibaf , principal negociador de Irán y presidente de su Parlamento, a los consumidores estadounidenses tras el fracaso de las conversaciones que lideró con Vance. El lunes por la mañana, con el bloqueo naval a punto de comenzar, los mercados no parecían especialmente alarmados: los precios del crudo Brent subieron alrededor de un 6%, hasta superar ligeramente los 101 dólares por barril, pero aún se mantenían por debajo de los niveles previos a la declaración del alto el fuego la semana pasada.

Por su parte, Trump está retractándose de su afirmación anterior de que, al cesar los tiroteos, los precios de la gasolina bajarán. El domingo declaró a Fox News que los precios “deberían mantenerse más o menos iguales” durante las elecciones de mitad de mandato y que podrían subir “un poco”. Ese es precisamente el temor de muchos candidatos republicanos.

Fox News: Do you believe the price of oil and gas will be lower before the midterm elections?



Trump: I think so. It could be the same, or maybe a little bit higher. pic.twitter.com/ud5PE0DkVe — FactPost (@factpostnews) April 12, 2026

Terreno desconocido

Este es un terreno desconocido. Al igual que la “cuarentena” impuesta por el presidente John F. Kennedy a Cuba en 1962, con el objetivo de impedir que los soviéticos introdujeran armas nucleares en territorio cubano, es imposible saber de antemano cómo se desarrollará la situación. En aquel entonces, Kennedy y sus asesores observaban con inquietud si los soviéticos intentarían desafiar las normas y arriesgarse a una confrontación militar con la Armada estadounidense, o si se retirarían, negociarían y encontrarían una salida digna.

El líder soviético de la época, Nikita Khrushchev, optó por dar marcha atrás.

Tras la entrada en vigor del bloqueo a todos los buques que salgan o tengan destino a puertos iraníes, a las 10 de la mañana (hora del este) del lunes, se podrá determinar si el nuevo ayatollah, Mojtaba Khamenei, y la Guardia Revolucionaria Islámica optan por la misma vía. Sin embargo, Irán sabe que, sin una armada, prácticamente no tiene ninguna posibilidad en una confrontación directa.

Donald Trump

Para Trump, esto representa otro cambio de estrategia. Hace unas semanas, decidió permitir que Irán vendiera petróleo que ya se encontraba en el mar, con la esperanza de aliviar la escasez de suministro. Pero el impacto en los precios fue mínimo. Y el republicano parecía estar librando una guerra a medias, bombardeando a Irán mientras le permitía obtener beneficios. Además, la imposición de peajes al tráfico marítimo a través del estrecho significó que Teherán recibiera una nueva fuente de ingresos justo cuando más la necesitaba.

“La situación actual, en la que Irán puede negar el uso del estrecho a todos excepto a sus amigos o a quienes pagan, es insostenible”, dijo Richard Haass, exalto funcionario republicano de seguridad nacional y expresidente del Consejo de Relaciones Exteriores, quien fue uno de los primeros en abogar por una estrategia de bloqueo.

“Se enriquecen mientras otros se empobrecen”, continuó. “El bloqueo agrava la presión económica sobre Irán, que ya existía antes de la guerra y que se ha intensificado con ella. Si quieren vender su petróleo, deben reabrir el estrecho a todos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa fuera del Despacho Oval en la Casa Blanca, en Washington BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La prueba de fuego de la estrategia radicará en la reacción de los principales clientes de Irán. Haass aboga por combinar el bloqueo con una estrategia diplomática para lograr que China, India, Pakistán y Turquía —todos ellos importantes clientes de Irán— presionen al país para que ceda a las demandas estadounidenses y se reanude el flujo de petróleo. Sin embargo, no está claro si lo harán, especialmente si China ve una oportunidad de beneficiarse a largo plazo de la confrontación.

Haass también dijo que “deberíamos combinar la amenaza o la realidad de un bloqueo con una propuesta para establecer una nueva autoridad de gobierno para el estrecho que incluiría a Irán”, dándole voz, pero no control, sobre la gobernanza de la vía marítima.

Posibles represalias iraníes

Podría funcionar. Pero también existe la posibilidad de que la reacción de Irán sea reanudar los ataques contra instalaciones energéticas en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y quizás incluso Arabia Saudita. En ese caso, Irán estaría diciendo, en esencia, que si él no puede exportar petróleo, sus vecinos árabes tampoco podrán hacerlo.

Como suele ocurrir en esta guerra, el domingo reinaba la confusión sobre qué era exactamente lo que estaba sujeto al bloqueo. La publicación de Trump en redes sociales declaraba un bloqueo “completo” a todo el tráfico que entraba y salía del estrecho. Sin embargo, según un comunicado de prensa emitido el domingo por el Comando Central de Estados Unidos, el bloqueo se aplica únicamente a los buques que se dirigen a puertos iraníes o salen de ellos. Se permitirá el paso de la carga procedente de otros estados del Golfo, siempre que estén dispuestos a correr el riesgo de chocar con minas o ser atacados por lanchas rápidas o drones iraníes. Tampoco quedó claro cómo determinaría Estados Unidos qué buques habían pagado un peaje a los iraníes.

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Por supuesto, el estrecho ya ha sido cerrado en otras ocasiones, pero la historia no ofrece muchas pautas que se ajusten a la situación actual.

Como señalaron Haass, junto con los historiadores Niall Ferguson y Philip Zelikow, en The Free Press la semana pasada, los portugueses tomaron el control del estrecho hace 519 años y cobraron un peaje. Fueron expulsados ​​por las fuerzas persas y británicas. Medio milenio después, los portugueses y los británicos dejaron claro que el ataque a Irán, incluso con el pretexto de impedir que alcanzara un arma nuclear, fue una decisión imprudente.

A principios de la década de 1950, Gran Bretaña bloqueó el estrecho después de que el entonces primer ministro de Irán, Mohammad Mossadegh, nacionalizara la industria petrolera del país. Fue derrocado en un golpe de Estado que contó con el apoyo parcial de la CIA, una intervención encubierta que los iraníes aún resienten y que la historia no ha juzgado con benevolencia.

Y hubo interrupciones episódicas durante la guerra Irán-Irak en la década de 1980.

Pero ninguna de esas experiencias se asemeja mucho al complejo enfrentamiento que se está desarrollando actualmente. Si el bloqueo es breve y acaba con la capacidad de Irán para extorsionar a la economía global, la apuesta de Trump bien podría parecer un astuto giro de los acontecimientos. Y si los líderes iraníes ceden a sus demandas, podrían ratificar la conclusión de Trump de que el nuevo liderazgo es más “razonable” que el anterior.

Si el bloqueo se prolonga, el presidente estadounidense corre el riesgo de volver a parecer incapaz de prever las consecuencias de un ataque contra un Irán aparentemente debilitado. La guerra, que él creía que duraría solo unos días, ya lleva siete semanas. Y para la economía global, lo peor aún está lejos de terminar.