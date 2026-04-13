Trump se presenta como Jesucristo: el mensaje que genera polémica en las redes sociales después de criticar al Papa

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia en redes sociales tras publicar una imagen aparentemente creada con inteligencia artificial en la que se lo representa como una figura similar a Jesucristo, en una escena que evoca la sanación de un enfermo. La publicación se produjo apenas horas después de que el mandatario criticara duramente al papa León XIV, en un nuevo capítulo de tensión entre ambos.

La ilustración, difundida en la plataforma Truth Social, muestra al mandatario vestido con túnicas blancas y rojas, con las manos irradiando luz mientras toca la frente de un hombre recostado en una cama con bata hospitalaria. La escena remite a las representaciones clásicas de Jesús sanando a los enfermos. Alrededor del paciente aparecen diversas figuras: personal médico, una mujer rezando y un hombre con uniforme militar, todos observando la “sanación” con atención.

En el fondo de la imagen se distinguen elementos simbólicos de Estados Unidos, como la Estatua de la Libertad, un edificio similar al Monumento a Lincoln, águilas en vuelo, aviones de combate, fuegos artificiales y una bandera estadounidense ondeando. También se aprecian figuras que evocan soldados en el cielo, con una estética similar a las representaciones angelicales.

La foto con la que Trump se presentó como Jesucristo

La publicación no incluyó ningún comentario, pero se difundió menos de una hora después de que Trump arremetiera contra el pontífice en otro mensaje en la misma red social. Allí calificó a León XIV como “débil en materia de delincuencia” y “terrible en política exterior”, y lo instó a “dejar de complacer a la izquierda radical” y concentrarse en su rol religioso. “Está perjudicando a la Iglesia católica”, sostuvo el mandatario.

Las críticas del presidente estadounidense se produjeron en el contexto de las recientes declaraciones del Papa, quien condenó la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, a la que definió como una “violencia absurda e inhumana”. León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos en liderar a los más de 1400 millones de católicos en el mundo, insistió en la necesidad de promover la paz y cuestionó el uso de argumentos religiosos para justificar conflictos armados.

En respuesta a los ataques, el Papa evitó profundizar la confrontación. “No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él. El mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz”, afirmó ante periodistas este lunes durante un vuelo hacia África. En otra declaración, aseguró que no siente “ningún temor” hacia la administración Trump y que continuará proclamando el mensaje del Evangelio.

No es la primera vez que Trump utiliza imágenes generadas por inteligencia artificial para construir una narrativa simbólica en redes sociales. En mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco, publicó una imagen en la que aparecía vestido como pontífice, lo que generó críticas incluso dentro de sectores católicos. Meses antes, en febrero, difundió otra ilustración en la que se lo veía con una corona en la portada de una revista ficticia similar a Time, comparándose con un rey.

En las últimas horas, el presidente también compartió otra imagen de estilo futurista en la que aparece uno de sus rascacielos con forma de cohete asentado sobre la Luna, en una aparente referencia a la misión espacial Artemis, desarrollada por la NASA en colaboración con la empresa Lockheed Martin.

Las reiteradas publicaciones de este tipo han despertado cuestionamientos sobre el uso de inteligencia artificial en la comunicación política, especialmente cuando se combinan con mensajes de alto contenido simbólico o religioso.

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times