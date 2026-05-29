Israel asegura que cruzó el río Litani y amplía su ofensiva en el Líbano

TEL AVIV.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que las tropas israelíes cruzaron el río Litani, en el Líbano, y capturaron “alturas estratégicas”, en una nueva señal de la expansión de la ofensiva terrestre contra Hezbollah pese al alto el fuego anunciado por Washington en abril.

“Los resultados son impresionantes; nuestras tropas han cruzado el río Litani y capturado las alturas estratégicas. También estamos operando en Beirut, en el valle de la Bekaa, a lo largo de todo el frente, y estamos asestando duros golpes a Hezbollah”, declaró Netanyahu durante una visita a la 36ª División de las Fuerzas de Defensa de Israel en la frontera norte.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the IDF 36th Division on the northern border today, along with Defense Minister Israel Katz and IDF Deputy Chief-of-Staff Maj.-Gen. Tamir Yadai.



The Prime Minister and Defense Minister were briefed by Head of Northern Command Maj.-Gen.… pic.twitter.com/ZV1nYWU4Rp — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 29, 2026

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y por el subjefe del Estado Mayor, Tamir Yadai, según informó la Oficina del Primer Ministro. Sus declaraciones marcaron un nuevo endurecimiento del discurso israelí en momentos en que la ofensiva se amplía más allá del sur libanés y alcanza zonas sensibles como los suburbios de Beirut y el valle de la Bekaa, bastiones tradicionales del movimiento proiraní.

El avance militar coincidió con un encuentro inédito entre delegaciones militares de Israel y el Líbano en Washington, bajo auspicio de Estados Unidos. Ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, iniciaron en abril negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de seguridad y reducir la escalada en la frontera.

El muro fronterizo que separa Israel y el Líbano, fotografiado desde una posición en la región de la Alta Galilea, en el norte de Israel JALAA MAREY - AFP

La delegación libanesa, encabezada por el jefe de operaciones del ejército, el general Georges Rizkallah, tiene previsto reclamar el cese de los bombardeos y de la ofensiva terrestre israelí en el sur del país. Según una fuente militar citada por AFP, Beirut insistirá en “la necesidad de poner fin a las hostilidades” y presentará un plan para extender la autoridad del Estado libanés sobre su propio territorio.

Por parte de Israel participa el general de brigada Amichai Levin, jefe de la división estratégica de la dirección de planificación del ejército. Además de la reunión de este viernes en el Pentágono, está prevista una nueva ronda de conversaciones el 2 y 3 de junio en Washington.

Hezbollah rechaza esas negociaciones. Su bloque parlamentario volvió a pedir el jueves que el Líbano se retire del diálogo, al acusar a Israel de intentar imponer una coordinación de seguridad dirigida contra el grupo. La reunión se produce, además, en paralelo a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que busca incluir el frente libanés en cualquier acuerdo más amplio para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel intercepta proyectiles sobre el sur del Líbano, visto desde la Alta Galilea, en el norte de Israel JALAA MAREY - AFP

Mientras la diplomacia intentaba abrir una vía de contención, los ataques continuaron sobre el terreno. Las fuerzas israelíes bombardearon varias localidades del sur del Líbano, según la agencia nacional de noticias NNA y corresponsales de AFP. El ejército israelí también emitió avisos de evacuación para siete municipios, al menos dos de ellos ubicados a unos 40 kilómetros al norte de la frontera, lo que provocó un éxodo masivo de población.

Crisis humanitaria

La situación humanitaria se deteriora con rapidez. Unicef informó este viernes que en la última semana murieron o resultaron heridos, en promedio, once niños cada 24 horas en el Líbano, mientras Israel intensificaba sus ataques en distintas zonas del país pese al alto el fuego.

Según la agencia de la ONU para la infancia, 77 niños murieron o resultaron heridos en los últimos siete días, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública libanés. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 16 de abril, 55 niños murieron y 212 resultaron heridos, indicó Unicef.

Un paramédico voluntario carga un cuerpo, uno de los seis miembros de una familia que murieron el miércoles cuando su auto fue alcanzado por un ataque aéreo israelí Mohammed Zaatari - AP

“En virtud del derecho internacional humanitario, los niños y las infraestructuras civiles deben ser protegidos”, afirmó el vocero de Unicef, Ricardo Pires, que llamó a todas las partes a respetar plenamente la tregua.

La Organización Mundial de la Salud también advirtió que la expansión de las operaciones militares plantea graves riesgos sanitarios para la población libanesa. Desde el inicio del alto el fuego, se registraron 27 ataques contra centros de salud en el Líbano, con un saldo de 25 muertos y 42 heridos, según la OMS. Además, 16 hospitales y 13 centros de atención primaria resultaron dañados.

Agencias AFP, AP, ANSA y Reuters