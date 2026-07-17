El caso del joyero que disparó contra dos ladrones en fuga y desató una tormenta política en Italia

ROMA.– Un caso de justicia por mano propia divide a Italia. El miércoles último fue condenado en forma definitiva a 14 años de prisión Mario Roggero, un joyero de 72 años que mató a dos ladrones mientras escapaban después de un robo en su tienda de la localidad de Grinzane Cavour, provincia de Cuneo, en el noroeste del país.

El caso –que se remonta a abril de 2021– reavivó un intenso debate sobre los límites de la legítima defensa propia. El incidente ocurrió en cuestión de minutos cuando tres delincuentes, armados con un cuchillo y un arma falsa, irrumpieron en la joyería de Roggero, amenazando y atando a sus familiares para robar la recaudación del día. Mientras los asaltantes salían del local e intentaban huir en auto, el joyero los persiguió hasta la calle con su propia pistola –que poseía en forma legal– y efectuó varios disparos, matando a dos de ellos.

Mario Roggero. Fuente: X

Roggero fue condenado inicialmente a 17 años de prisión. La Justicia descartó la legítima defensa y consideró que hubo un exceso, ya que, al momento de efectuar los disparos, ya no se encontraba en peligro. En apelación, la condena fue confirmada, aunque la pena se redujo a 14 años. El miércoles pasado, la Cámara de Casación ratificó nuevamente el fallo por homicidio voluntario y fijó además una indemnización de 480.000 euros para los familiares de las víctimas. Las filmaciones incorporadas a la causa mostraron a Roggero persiguiendo a los ladrones y disparándoles por la espalda.

Pedidos de indulto de la derecha

La condena definitiva del joyero –que se encuentra en boca de todos, a la espera de ingresar a la cárcel–, no sólo dividió a la opinión pública, sino también provocó revuelo político.

La derecha, que pretende usar al “justiciero” para llevar agua a su molino, considera que se trata de un fallo injusto, que debe ser revertido. Algo considerado por expertos peligroso porque, tal como destacaron analistas, indicaría que la defensa siempre es legítima y que nunca hay exceso de defensa, aunque ya no haya nadie atacando y que entonces uno puede matar incluso a alguien que está huyendo.

Mario Roggero. Fuente: X

Lo cierto es que este jueves, provocando un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Giorgia Meloni y el presidente, Sergio Mattarella, máxima figura institucional del país, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, anunció sorpresivamente que había comenzado los trámites para concederle un indulto al joyero. La iniciativa –que contó con el respaldo de la alianza de Meloni–, enfureció al presidente Mattarella, que de inmediato convocó a Nordio para recordarle que, según la Constitución, el único que tiene la facultad de conceder un perdón es el presidente.

Sergio Mattarella junto a la Giorgia Meloni durante la ceremonia de toma de posesión, en el Palacio del Quirinal, Roma

Desde la mañana, no obstante, bajo impulso de la Liga de Matteo Salvini, los jefes de las bancadas de la coalición de derecha organizaron una recolección de firmas para reclamar la concesión de la gracia presidencial. “Después de toda una vida de trabajo, irse a la cárcel a los 72 años, después de haber sido agredido y asaltado, no creo que sea justo”, dijo Salvini, vicepremier y ministro de Transportes, que hasta se manifestó dispuesto a promover la candidatura del joyero a legislador, para evitarle las rejas.

“Es un hombre que se ha equivocado, pero que ha intervenido para defender a su familia”, le hizo eco Antonio Tajani, líder de Forza Italia, también vicepremier y canciller. “Pienso que se debería explorar toda posibilidad para asegurar que regrese a casa”, coincidió el ministro de Defensa, Guido Crosetto. “Lo que le pasó a Roggero es injusto, incomprensible y difícil de aceptar”, añadió.

La reacción del joyero

Encerrado en un hotel y en un virtual limbo a la espera de la orden de ingresar a la cárcel, el joyero no ocultó su asombro: en menos de 24 horas, sus seguidores en Instagram de 60 mil saltaron a 148 mil. Entre ellos se cuentan famosos, modelos, futbolistas y hasta el príncipe de Saboya, Emanuele Filiberto, que escribió: “No puedo guardar silencio sobre mi desacuerdo con una sentencia que –si bien reconoce el respeto debido al poder judicial y a su criterio técnico– parece a muchos italianos, incluido yo mismo, ajena al sentido común de la justicia”. En tanto, ya fueron creadas tres peticiones de indulto en Change.org, donde el total de firmas recolectadas supera las 265.000.

“Estoy gratamente sorprendido del afecto de mis followers y conmovido por el apoyo de la política que no me esperaba”, comentó el joyero, consciente de haberse convertido en un símbolo en disputa de la derecha, tal como destacó La Repubblica.

"È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e nove mesi di reclusione come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo".



Così, davanti al… pic.twitter.com/qrDvzG6Y0s — Repubblica (@repubblica) July 15, 2026

El miedo del oficialismo, en efecto, es que Roberto Vannacci, controvertido exgeneral que se fue de la Liga y formó un partido –Futuro Nacional– que sigue en ascenso (según sondeos, superó el 10%), se apropie de la defensa del joyero.

No por nada este viernes Meloni, que se había mantenido en silencio, también intervino en la polémica, aunque sin mencionar directamente al joyero para no irritar por demás a Mattarella.

“Me agredís. Me defiendo. ¿Y yo debería indemnizarte? No es justo”, escribió en sus redes sociales. La líder del postfascista Hermanos de Italia recordó que, en uno de sus últimos decretos sobre seguridad, su gobierno introdujo una “norma de sentido común”: “quien sufre un daño mientras está cometiendo un delito no puede pedir ningún resarcimiento, ni pueden hacerlo sus familiares”. “Quien viola la ley no puede pretender ser resarcido por quien se ha defendido. El Estado está del lado de las personas de bien. No de los criminales”, cerró.

Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto.



Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari.



Chi viola la… pic.twitter.com/pTa1m0uUTQ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 17, 2026

Silvia Roggero, hija del joyero, se definió “pesimista” ante el intento de indulto de la derecha. “No quiero tomar partido, ni por la derecha ni por la izquierda, no me gusta este clima divisivo, sólo querría la verdad”, dijo, entrevistada por La Stampa. “Él no era un monstruo, había tenido problemas y malas amistades y se merecía una decisión de la justicia, no ser matado de esa forma”, comentó, en tanto, Caterina Spinelli, la hermana de Andrea, uno de los asaltantes abatidos, de 44 años.

Mientras no se hablaba de otra cosa que del caso joyero–justiciero, Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera, como siempre pareció dar con el clavo de la situación: “El instinto del país simpatiza con Roggero, pero la razón obliga a recordar que disparar contra alguien que huye no es lo mismo que disparar contra alguien que está a punto de dispararte”.