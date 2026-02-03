Terremoto en la coalición de Meloni: un controvertido exgeneral se fue de la Liga y lanzó un nuevo partido de derecha “no moderada”

ROMA.- Un virtual terremoto sacudió este martes la sólida alianza de derecha de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: el exgeneral Roberto Vannacci, hasta ahora vicesecretario de la Liga de Matteo Salvini y eurodiputado, le dio un portazo a este partido también de derecha y xenófobo y lanzó uno nuevo, de extrema derecha, “no moderada” e hipersoberanista, llamado “Futuro Nazionale”.

“Persigo un sueño y voy lejos: Futuro Nacional. Mi compromiso, desde siempre, es el de cambiar a Italia”, anunció por la tarde en sus redes sociales Vannacci, que publicó el símbolo del nuevo partido, ya registrado días atrás y que ostenta reminiscencias fascistas al ostentar una llama tricolor acostada.

“Desde hoy Futuro Nacional es una realidad”, escribió este exmilitar de 57 años, que saltó a la fama en agosto de 2023 al salir a la luz “El mundo al revés”, un libro autoeditado que, tras crear revuelo, se convirtió en un best–seller. Nostálgico de un pasado con ley y orden, el libro denunciaba la actualidad denostando a los inmigrantes, a las familias homosexuales y a las feministas, entre otras minorías, con expresiones vulgares, machistas, racistas y homófobas.

En un panorama político fragmentado, en el que la oposición de centroizquierda brilla por su ausencia, la irrupción del nuevo partido fue como un sismo. La nueva agrupación del controvertido Vannacci, en efecto, aglutinaría a todos los militantes de derecha filorrusos que quedaron decepcionados con el gobierno de Meloni, mucho más moderado y europeísta de lo que esperaban, pro-Ucrania y que no les significó ventajas de tipo económico. Y podría restarle votos a la derecha oficialista, haciendo saltar sus frágiles equilibrios internos.

“Italia es un polvorín listo para estallar. Es un país en trepidante espera, lleno de energía contenida: con talento humillado, mérito no reconocido, orgullo domesticado”, denunció el controvertido exgeneral en su manifiesto, evidentemente crítico.

“Existe una parte viva, vasta y profunda de la ciudadanía que ya no se reconoce más en una dialéctica tímida, de brazos bajos y de lenguajes medidos. De todo esto los italianos están hartos”, clamó.

“No por nada los italianos de derecha ya no van a votar. Pero hay derecha y derecha. La única que tendrá realmente algo que decir en los desafíos de los próximos años y la que es capaz de ser sí misma. Mi derecha es vital porque está enamorada de la vida y tiende hacia el futuro”, explicó

En su manifiesto político, al lanzar su nueva derecha “vital”, en un acróstico exaltó las letras que forman esta palabra. En la V destacó las Virtudes como coraje, fuerza, deber, espíritu de sacrificio, iniciativa, determinación, memoria. En la I, la identidad: esa que nos hace únicos, exclusivos, italianos”, porque “Italia es nuestra Patria” y “está antes Italia del Estado y de las instituciones, que deben estar a su servicio” y porque “Italia es el país más lindo y relevante de la historia mundial”, donde nació el Imperio Romano y donde tiene su centro la religión de Cristo. En la T, exaltó el valor de las tradiciones: “no queremos una Italia sin raíces” y “la inmigración masiva, aun cuando no es criminal, deshace la cohesión de una civilización, desmorona la solidaridad, diluye la identidad”. En la A, habló del “amor por la sangre de mi sangre, la familia, única e insustituible, conforme a la naturaleza. Lo enseña la biología, para ganarle al tiempo las familias tienen que procrear y para hacer hijos sirven un hombre y una mujer”; “quienquiera llegue a Italia para trabajar será respetado, pero no por esto se volverá italiano. Italia no puede limitarse a ser un país donde se respetan las reglas y no se cometen crímenes”. En la L habló de “Libertad” y repudió el pensamiento único; en la E, resaltó la excelencia y el entusiasmo y la necesidad de una política que proteja el “made in Italy” y que premier a los mejores.

“Mi derecha no es un menú a la carta, no es una geometría variable como la familia queer y sobre todo, no es moderada: ningún boxeador gana una pelea tirando puñetazos moderados. Mi derecha es verdadera coherente, identitaria, fuerte, orgullosa, convencida, entusiasta, pura y contagiosa”, añadió. “Es la única derecha que yo conozco: quien me ama, me siga: yo persigo un sueño, voy lejos”, concluyó.

Salvini, el líder de la Liga y el más golpeado por la traumática salida de Vannacci, en sus redes sociales se mostró “decepcionado y dolido” por el portazo de alguien que él mismo había llevado a la Liga pensando que iba a sumar votos, pero que terminó traicionándolo.

“La Liga había recibido en su propia gran familia a Vannacci cuando tenía a todos en contra y se había quedado solo”, recordó el vicepremier y ministro de Infraestructura, sumando un video de Vannacci que en una manifestación negaba con vehemencia los rumores de que quería irse del partido.

“Estamos acostumbrados a pensar que palabras como honor, disciplina y lealtad tienen un significado preciso, especialmente para quienes han llevado uniforme. Pero, por desgracia, la historia se repite a menudo”, subrayó, en una estocada al nuevo líder de Futuro Nacional.

Como no podía ser de otra manera, el portazo de Vannaci agitó el avispero político. El expremier Matteo Renzi, líder del centrista Italia Viva, en su X destacó que “por primera vez en años la coalición de derecha se divide” y que “se equivoca quien subestima el mundo extremista de Vannacci”.

“Esa es una porción del país que la votó a Meloni y que hoy está decepcionada porque Giorgia no garantiza la seguridad y no baja los impuestos”, opinó. Y pronosticó que “si este pueblo de derecha, que está muy lejos de mí, pero que en Italia existe y es más fuerte de lo que parece, encuentra una representación autónoma, Meloni y Salvini perderán las elecciones. Siempre y cuando la izquierda esté unida esta vez y no se pelee como siempre. En el Reino Unido, Starmer ganó gracias a Farage, no lo olvidemos”.