El CEO de OceanGate había hablado sobre la preocupación de que el sumergible no saliera a la superficie

WASHINGTON.- El CEO de OceanGate Expeditions, Stockton Rush, declaró el año pasado que su mayor temor era estar en un sumergible durante una de las expediciones de su empresa para explorar los restos del Titanic y enfrentarse a “cosas que me impidieran salir a la superficie”.

Meses antes de encontrarse entre las cinco personas de un sumergible desaparecido desde hace días en el Atlántico Norte, Rush declaró en diciembre al programa CBS Sunday Morning que no creía que bucear en un sumergible fuera “muy peligroso” en absoluto. Pero cuando el corresponsal de CBS News David Pogue le preguntó por los peligros que existen a casi 3962 metros bajo el agua, Rush dijo que le preocupaba que el buque no pudiera volver a la superficie por diversas razones.

Esta foto sin fechar suministrada por OceanGate Expeditions en junio de 2021 muestra al sumergible Titán de la compañía.

“Lo que más me preocupa son las cosas que me impedirán llegar a la superficie”, dijo. “Voladizos, redes de pesca, peligros de enredo. Y eso es sólo una técnica, la técnica de pilotaje. Está bastante claro: si algo sobresale, no pases por debajo. Si hay una red, no te acerques a ella. Así que puedes evitarlos si eres lento y constante”.

En la misma entrevista, Rush, el cofundador de la empresa privada de investigación y turismo que ha llevado a cabo más de una docena de expediciones submarinas desde 2010, dijo que si bien las medidas de seguridad apropiadas estaban siendo tomadas por OceanGate, “hay un límite” a sus preocupaciones de seguridad.

“Quiero decir, si sólo quieres estar seguro, no salgas de la cama”, dijo. “No entres en tu auto. No hagas nada. En algún momento, vas a correr algún riesgo, y realmente es una cuestión de riesgo-recompensa. Creo que puedo hacerlo con la misma seguridad saltándome las normas”.

La entrevista ha suscitado una mayor atención a medida que la búsqueda del buque OceanGate entra en su cuarto día, con los equipos de rescate contrarreloj el miércoles y el suministro de oxígeno del buque que se estima se agotará el jueves, según la Guardia Costera.

El periodista de la cadena CBS, David Pogue (izquierda) con el CEO de Ocean Gate, Stockton Rush, a bordo de Titan, en el verano pasado Captura CBS Sunday Morning

Hasta el miércoles por la mañana la búsqueda no había arrojado resultados positivos, pero el Primer Distrito de la Guardia Costera informó de que un avión canadiense P-3 detectó ruidos submarinos en la zona donde los equipos buscan el sumergible Titán desaparecido, y las operaciones se redirigieron allí.

Rush, de 62 años, está acompañado a bordo por el empresario británico Hamish Harding, de 58; el empresario británico-paquistaní Shahzada Dawood, de 48, y su hijo Suleman, de 19; y el comandante retirado de la marina francesa Paul-Henri Nargeolet, de 77.

Mientras continúa la búsqueda, la supervisión de las medidas de seguridad de OceanGate se ha puesto en tela de juicio debido a una demanda de 2018 de un ex empleado que afirmó que la compañía no hizo lo suficiente para abordar “el control de calidad y los problemas de seguridad relacionados con el Titán”.

David Lochridge, ex director de operaciones marítimas de la empresa, declaró en una denuncia obtenida por The Washington Post que OceanGate se negó a pagar a un fabricante para que construyera una mirilla que cumpliera el requisito de profundidad de 4000 metros. Lochridge, cuya demanda acabó resolviéndose, también afirmó en la denuncia que los pasajeros que pagaban no sabían ni estaban informados de que “se estaban utilizando materiales inflamables peligrosos dentro del sumergible”.

En diciembre, Rush habló con la CBS sobre las expediciones de ocho días de OceanGate para ver los restos del Titanic, un viaje único en la vida que cuesta 250.000 dólares por pasajero. El CEO contó a Pogue que de mayor quería ser astronauta, hasta que tuvo la epifanía de que podía explorar otros lugares.

“Quería ser una especie de Capitán Kirk”, dijo. “No quería ser el pasajero de atrás. Y me di cuenta de que el océano es el universo. Ahí es donde está la vida”.

En un momento dado, el corresponsal de la CBS describió el sumergible como del tamaño de un monovolumen. El periodista también señaló a Rush que algunos elementos del sumergible presentaban lo que él llamó un “jerryriggedness” que comparó con algo que la gente vería en “MacGyver”, el personaje ficticio de televisión conocido por sus poco ortodoxas habilidades de ingeniería.

Rush no estuvo de acuerdo con esa afirmación y dijo que la empresa había trabajado con Boeing, la NASA y la Universidad de Washington para asegurarse de que el recipiente de presión, el tubo de fibra de carbono que ayuda a mantener con vida a los pasajeros a bordo, cumplía las normas. Mientras el recipiente a presión no falle, Rush dijo que “todo lo demás puede fallar” y el sumergible seguiría en buen estado.

“No importa. Los propulsores pueden fallar. Las luces pueden fallar. Todas estas cosas pueden fallar. Seguirás estando a salvo. Y eso te permite hacer lo que se llaman cosas de MacGyver”, dijo a la CBS. “Sólo tienes que tener mucho cuidado de que el sistema de soporte vital, el propio submarino, el sistema de oxígeno, la depuración de dióxido de carbono, todas esas cosas, que tiene que ser abotonado“.

Rush reconoció su temor a que el sumergible no pueda volver a la superficie, pero argumentó que “no ha habido ni siquiera una lesión grave, por no hablar de una víctima mortal” en la actividad de los sumergibles durante décadas.

Pogue, que participó en una expedición el verano pasado para el reportaje que se publicó en diciembre, tuiteó el martes que notó “muchas banderas rojas” durante su estancia en el viaje, por lo que cuestionó a Rush sobre la seguridad y la construcción del sumergible.

Cuando estaban a bordo del Titán, Rush tenía un mensaje para Pogue y los espectadores en casa que veían cómo su sumergible se adentraba en el agua: “Ahora somos las cinco personas más seguras del planeta”.

Por Timothy Bella

The Washington Post

The Washington Post