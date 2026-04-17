A 114 años del Titanic: subastan un chaleco salvavidas original del naufragio

El hundimiento del Titanic quedó marcado como una de las tragedias marítimas más impactantes de la historia. A 114 años de aquel episodio, uno de los objetos que formaron parte de esa noche vuelve a cobrar protagonismo: un chaleco salvavidas utilizado a bordo del barco será puesto a subasta, lo que despertó el interés de coleccionistas y amantes de la historia.

La tragedia tuvo lugar en la madrugada del 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico, que realizaba su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York, terminó hundiéndose en el Atlántico Norte. Horas antes, durante la noche del 14 de abril, había colisionado con un iceberg, un impacto que resultó determinante y desencadenó uno de los episodios más recordados de la historia marítima.

El histórico barco, al zarpar de Southampton Archivo

De acuerdo con el medio estadounidense Fox News, este objeto histórico genera un fuerte interés entre coleccionistas y especialistas, no solo por su valor material, sino también por la carga simbólica que representa. Se trata de una pieza vinculada directamente a una de las tragedias más recordadas del siglo XX.

Un chaleco salvavidas que se utilizó en el Titanic será subastado (Foto: Fox News)

El chaleco salvavidas perteneció a Laura Mabel Francatelli, una de las sobrevivientes del Titanic, y se estima que podría alcanzar un valor de entre 339.000 y 475.000 dólares en la subasta, una cifra que refleja su relevancia histórica.