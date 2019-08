El chavismo le advierte a Alberto Fernández que los votos no son de él

Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela Diosdado Cabello Fuente: Reuters

15 de agosto de 2019 • 16:10

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, habló ayer por primera vez durante la transmisión de su programa "Con el mazo dando" sobre los resultados de las elecciones primarias argentinas del domingo pasado. Aunque elogió al fallecido expresidente Néstor Kirchner, lanzó una advertencia al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández: "no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él".

"Hubo elecciones en la Argentina. Yo me alegro mucho por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá, Dios querido no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él", dijo Cabello, una de las figuras principales del gobierno de Nicolás Maduro, quien aún no se pronunció sobre las elecciones.

Con una voz fuerte y pausada, Cabello recordó emocionado al expresidente Néstor Kirchner, a quien ponderó en su discurso. "Allá es un pueblo que le dice que no al neoliberalismo, no defrauden a ese pueblo. El único que entendió eso fue Néstor Kirchner", dijo.

"Después del desastre [crisis del 2001] tuvieron como cinco presidentes en casi nada de tiempo y Néstor Kirchner entendió lo que estaba ocurriendo en Argentina. Se ganó el corazón de los argentinos, y no solo de los argentinos, sino de los revolucionarios y las revolucionaras de todo el continente. Por su valor, por su esfuerzo, por su desprendimiento, por su entrega y por no 'caerse a coba' [no mentir]", agregó.

Sin embargo, a pesar de su afinidad con el kirchnerismo, Cabello volvió a advertir a Fernández, quien ganó las elecciones primarias con un 47,66% de los votos: "Porque hay algunos que después llegan ahí y se olvidan de que solos no podrían jamás".

"Aquí nosotros podemos contra el imperio si nos mantenemos unidos. Desde la Patagonia hasta el Río Grande tenemos que estar unidos nosotros", refiriéndose a su posición contra Estados Unidos.

En contraposición al oficialismo, el líder opositor venezolano Juan Guaidó dejó en claro su postura de apoyo al presidente Mauricio Macri: "Tu y yo conocemos los riesgos de los regímenes hegemónicos y autoritarios. Somos dolientes testigos de esa catástrofe y por eso debemos ser consecuentes con lo que sabemos y lo que hemos vivido"