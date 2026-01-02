Con un Corán, Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y prometió demostrar que “la izquierda puede gobernar”

NUEVA YORK. – El socialista Zohran Mamdani se convirtió este jueves en alcalde de la ciudad de Nueva York, tomando uno de los trabajos más implacables de la política estadounidense con la promesa de transformar el gobierno en nombre de la clase trabajadora que lucha y se esfuerza en la ciudad.

El dirigente demócrata juró el cargo en una estación de metro fuera de servicio debajo del Ayuntamiento, pasada la medianoche, con su mano sobre un Corán al asumir como el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Después de trabajar parte de la noche en su nueva oficina, Mamdani regresó al Ayuntamiento en un taxi cerca del mediodía para una ceremonia pública más grandiosa, donde el senador Bernie Sanders, uno de los referentes políticos del alcalde, dirigió la jura del cargo por segunda vez.

Zohran Mamdani en medio de una lluvia de papelitos en la ceremonia de investidura en Nueva York Andres Kudacki� - FR170905 AP�

“A partir de hoy, gobernaremos de manera expansiva y audaz. Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos acusará de carecer del coraje para intentarlo”, dijo Mamdani a una jubilosa multitud. “A quienes insisten en que la era del gran gobierno ha terminado, escúchenme cuando digo esto: el Ayuntamiento ya no dudará en usar su poder para mejorar las vidas de los neoyorquinos”, afirmó.

Los neoyorquinos se congregaron en el frío glacial para una fiesta de investidura al sur del Ayuntamiento en una zona de Broadway conocida como el “Cañón de los Héroes”, famosa por sus desfiles con confeti.

Ready to serve the greatest city in the world. See you at the Inauguration of a New Era. pic.twitter.com/QTv0HBUUcT — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 1, 2026

Mamdani y otros oradores tocaron el tema que lo llevó a la victoria en las elecciones: la devoción por usar el poder del gobierno para ayudar a los millones de personas que luchan con el alto costo de vida de la ciudad.

“Fui elegido como un socialista democrático y gobernaré como un socialista democrático. No abandonaré mis principios por miedo a ser considerado radical (…) Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si los problemas que les aquejan pueden resolverse. Seremos un ejemplo para el mundo”, aseguró el flamante jefe de gobierno.

Una multitud acompañó la toma del cargo de Zohran Mamdani en Nueva York ANGELA WEISS� - AFP�

Antes de tomar el juramento, Bernie Sanders le dijo a la multitud que la mayoría de las cosas que Mamdani quiere hacer, incluido el aumento de impuestos a los ricos, no son radicales en absoluto. “En el país más rico de la historia del mundo, asegurarse de que las personas puedan vivir en viviendas asequibles no es radical”, dijo a la multitud. “Es un acto correcto y decente”.

“Liderazgo histórico y ambicioso”

En los comentarios de apertura, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez dijo que Mamdani sería un alcalde dedicado a la clase trabajadora.

“Son los neoyorquinos quienes han elegido un liderazgo histórico y ambicioso en respuesta a tiempos insostenibles y sin precedentes. Nueva York, hemos elegido el coraje sobre el miedo. Hemos elegido la prosperidad para muchos sobre los beneficios para unos pocos”, afirmó.

Mamdani estuvo acompañado en el escenario por su esposa, Rama Duwaji. El alcalde anterior, Eric Adams, estuvo presente, sentado cerca de otro exalcalde, Bill de Blasio.

Seguidores del alcalde Zohran Mamdani asisten a la jura del cargo en Nueva York LEONARDO MUNOZ� - AFP�

El actor Mandy Patinkin, quien recientemente recibió a Mamdani para celebrar Janucá, cantó “Over the Rainbow” con niños de un coro de escuela primaria. La invocación fue realizada por el imán Khalid Latif, director del Centro Islámico de la Ciudad de Nueva York. El poeta Cornelius Eady leyó un poema original titulado “Proof” (“Prueba”).

Además de ser el primer alcalde musulmán de la ciudad, también es el primero de ascendencia sudasiática y el primero nacido en África. A sus 34 años, es también el gobernante más joven de la ciudad en generaciones.

En una campaña que ayudó a convertir “asequibilidad” en una palabra de moda, Mamdani prometió un cambio transformador con políticas destinadas a reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo. Su programa incluye jardines de infantes y autobuses gratuitos, congelación del alquiler para alrededor de un millón de hogares y una prueba piloto de tiendas de comestibles administradas por las autoridades municipales.

Una seguidora de Mamdani con osito personalizado asiste a la ceremonia de asunción LEONARDO MUNOZ� - AFP�

En su discurso de investidura, Mamdani insistió en que no desperdiciará su oportunidad de implementar esas políticas.

“Un momento como este es inusual. Pocas veces tenemos tal oportunidad de transformar y reinventar. Más infrecuente aún es que sean las propias personas quienes tengan las manos en las palancas del cambio. Y, sin embargo, sabemos que, con demasiada frecuencia en nuestro pasado, momentos de gran posibilidad fueron entregados rápidamente a una imaginación pequeña y a una ambición aún menor “, señaló.

Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de la cineasta Mira Nair y del académico y escritor Mahmood Mamdani. Su familia se mudó a Nueva York cuando él tenía 7 años, y creció en una urbe marcada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en la que los musulmanes no siempre se sentían bienvenidos. Obtuvo la ciudadanía en 2018.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez fue una de las oradoras en la ceremonia de asunción de Mamdani SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Trabajó en campañas políticas para candidatos demócratas en la ciudad antes de postularse para un cargo público, y obtuvo un escaño en la Asamblea estatal en 2020 como representante de una parte de Queens. Mamdani y su esposa dejarán su departamento de una habitación en un barrio periférico para instalarse en la majestuosa residencia oficial en Manhattan.

Mamdani hereda una ciudad en auge, después de años de lenta recuperación tras la pandemia del Covid-19. Los delitos violentos cayeron a niveles prepandémicos. Los turistas regresaron. El desempleo, que se disparó durante el inicio de la década de 2020, también volvió a los niveles de la época anterior al coronavirus.

Sin embargo, sigue habiendo una profunda preocupación por los altos precios y el aumento de los alquileres en la ciudad. Y también tendrá que lidiar con el presidente republicano, Donald Trump. Es casi seguro que resurjan las tensiones entre ambos, dadas sus profundas discrepancias políticas.

Agencias AP, AFP y ANSA