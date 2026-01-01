Brasil: futbolistas argentinos quedaron involucrados en una pelea durante los festejos de Año Nuevo
La policía intervino tras la confrontación con residentes del condominio de lujo en Eusébio donde se alojaba uno de los atletas
LA NACION
Dos futbolistas argentinos del club brasileño Fortaleza Esporte Clube, Eros Mancuso y José Herrera, quedaron involucrados en una violenta pelea durante la madrugada de Año Nuevo en un exclusivo condominio residencial ubicado en Eusébio.
El incidente, que generó requirió la intervención de la policía local, culminó con denuncias cruzadas por agresiones físicas y amenazas.
Noticia en desarrollo..
