El cóctel de emociones de los familiares de los rehenes en sus primeras declaraciones: elogios a Trump y críticas a Netanyahu

TEL AVIV.- En las primeras declaraciones que hicieron este martes ante las cámaras los familiares de los 20 últimos rehenes vivos vueltos a casa, hubo un cóctel de emociones: lágrimas de emoción -Iair Horn, exrehén argentino liberado en febrero pasado, se quebró en llanto-, palabras de agradecimiento para el presidente norteamericano, Donald Trump, nuevo héroe en Israel y para las cientos de miles de personas que llenaron la Plaza de los Rehenes y demás protestas por la liberación, y dardos contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una conferencia de prensa en el hospital Ichilov, donde se encuentra internado su hermano menor, Eitan, Iair Horn expresó su “más profunda gratitud al presidente Trump” en inglés, diciendo: “Gracias a ti, estoy vivo”.

“Gracias a ti, estoy aquí hoy, y gracias a ti, mi hermano pequeño finalmente está en casa”, dijo, tan emocionado que no podía retener el llanto.

Iair Horn, ex rehén argentino, se quebró al leer una declaración en el hospital Ichilov de Tel Aviv, donde está internado su hermano Eitan, liberado ayer

“Gracias por nunca rendirte y por tener el coraje de liderar cuando todo parecía imposible. Tu fuerza, tu compasión y tu determinación salvaron muchas vidas, incluidas la mía y la de mi hermano pequeño. Estaré profundamente agradecido por el resto de mi vida”, añadió Iair, que fue liberado en febrero pasado.

Sus palabras, muy intensas, fueron parecidas a las que pudieron leerse en una carta de agradecimiento que la familia Horn, junto a la familia Cunio, le envió al mandatario estadounidense, a través de Javier Milei. En esta misiva, al margen de agradecer al presidente argentino, también se sumaron al reclamo general para que Trump siguiera presionando para que puedan regresar los restos de los demás rehenes que murieron, entre ellos su compatriota, Lior Rudaeff.

Además de coincidir en esto y en las palabras de agradecimiento a Trump y a las cientos de miles de personas que participaron de las masivas protestas por su liberación, los otros familiares que hablaron ante la prensa -en un encuentro no abierto a preguntas-, se mostraron muy enojados y combativos ante “Bibi” Netanyahu.

“En las últimas semanas, los combates tuvieron lugar literalmente sobre la cabeza de Omri en Gaza”, dijo Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, liberado el lunes.

“Afortunadamente, logramos llegar a un acuerdo antes de lo que podría haber sido un final amargo y devastador”, añadió, al agradecer a Trump, al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner “que estuvieron disponibles para nosotros las 24 horas del día, que nos abrieron las puertas de la Casa Blanca en todo momento, incluso cuando nadie más quería escucharnos”, dijo, según Haaretz.

“Su determinación y dedicación son lo que nos trajo a este momento tan esperado”, sumó, aludiendo a la falta de empatía que siempre tuvo Netanyahu con los rehenes.

“Ayer marcó el comienzo de nuestro viaje de recuperación nacional como pueblo. Un viaje que no puede terminar hasta que se devuelva al último rehén y hasta que se establezca una comisión estatal de investigación”, planteó.

Consciente del mal humor y en su afán por adjudicarse una victoria que todos saben que es de su amigo Trump, Netanyahu, acompañado por su esposa, Sara fue por la tarde al hospital Beilinson para reunirse con los rehenes liberados Avinatan Or, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Evyatar David y Eitan Mor.

“Vinimos al hospital para encontrarnos con los queridos muchachos que han regresado a casa. Durante los últimos dos años, mi esposa y yo nos reunimos con sus familias muchas veces. Lloramos con ellos, los abrazamos y les prometí: los traeremos de regreso. No hubo un día en el que no recibiera informes sobre su condición: lo que sabíamos, lo que pedí saber. Prometí traerlos de regreso y los trajimos de regreso. Y ahora, después de haber sido abrazados por sus familias, también los abrazaremos”, dijo a la prensa.

Consciente del clamor para que sean devueltos ahora los rehenes caídos en Gaza para que tengan una adecuada sepultura, Netanyahu aseguró: “Con la misma determinación, la misma responsabilidad, la misma seriedad, nos estamos ocupando del regreso de los caídos”.

“No escatimaremos esfuerzos ni medios para recuperarlos”, prometió.