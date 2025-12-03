El dardo de Claudia Sheinbaum contra Javier Milei por el acuerdo entre la Argentina y EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apuntó contra su par argentino, Javier Milei, en el marco de una conferencia en la que se presentaron diferentes programas de asistencia social. En un momento, cuando se refería al dinero que el país norteamericano recaudó en 2025, la mandataria hizo alusión a que se juntó casi la misma cantidad que la que el gobierno argentino le pidió prestado a Donald Trump.

“Se preguntan por qué hay tanto apoyo a los gobiernos de la cuarta transformación. Es porque hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios. A nadie se le pregunta por quién van a votar para darle un apoyo o de qué partido es, como sucedía en el pasado. La mayoría son programas universales”, dio inicio la funcionaria a la temática.

En ese sentido, enfatizó: “Para que tengan una idea, este año, la recaudación adicional es de cerca de 400.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto le pidió la Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto. Nosotros lo recaudamos sin más impuestos, sino, sencillamente, haciendo bien nuestro trabajo. Fueron 250.000 millones solo de aduanas".

Acto seguido, Sheinbaum aclaró que el objetivo del gobierno mexicano será alcanzar una recaudación mayor y que lo hará con el mismo plan que se estableció hasta el momento. “Ahora se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las factureras completamente. Todavía hay espacio para la recaudación para ayudar a la gente y apoyar al que menos tiene”, remarcó.

El próximo año, el monto de los programas aumentará con la inflación y, según indicó la presidenta, más de tres millones de mexicanas de 60 a 64 ya reciben su pensión. Además adelantó que en 2026 seguirá distribuyéndose la beca Rita Cetina en primarias públicas, mientras que también se iniciará la entrega de apoyos para transporte a través de la beca Gertrudis Bocanegra para universitarios.

“Somos el movimiento popular que está en el poder, siempre cerca del pueblo. No renunciamos a los principios por los que hemos luchado; esa es la transformación”, señaló Sheinbaum.