Afirman que Rusia perdió su capacidad de enviar astronautas al espacio y hay dudas sobre sus instalaciones

Rusia perdió la capacidad de enviar astronautas al espacio luego de que su única plataforma operativa quedara inutilizada tras sufrir severos daños durante el reciente lanzamiento de una misión tripulada, según reportó reportó Live Science y CNN. Esta situación no ocurría desde 1961 y dejó al programa espacial ruso en un estado de limbo hasta que se resuelvan las reparaciones. Sin embargo, no está claro cuando eso ocurrirá.

La nave espacial Soyuz MS-28 despegó el 27 de noviembre del Sitio 31/6 de la base especial de Baikonur, Kazajistán. A bordo iban los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, junto con el astronauta de la NASA Chris Williams.

El Sitio 31/6 del Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán

Aunque la tripulación del Soyuz MS-28 logró llegar a la Estación Espacial Internacional, la agencia espacial rusa, Roscosmos, identificó daños en numerosos componentes de la plataforma del lanzamiento.

Si bien Roscosmos no especificó cuáles fueron las partes de la plataforma afectadas ni cómo se dañaron -limitándose a aclarar que sería “reparado en breve”, el medio especializado en tecnología Ars Technica sugirió, en base a las declaraciones de un testigo anónimo, que la plataforma de servicio de 22 toneladas se desprendió durante el despegue y cayó en la fosa de llamas bajo el Sitio 31/6.

Interrogantes sobre su reparación

Ante los pocos detalles provistos por la agencia espacial rusa y la falta de estimación oficial sobre el tiempo que demorará reparar el Sitio 31/6, algunos especialistas remarcaron que Moscú perdió la capacidad de lanzar humanos al espacio. El periodista espacial ruso Vitaliy Egorov, según informó CNN afirmó en Telegram: “Ahora será necesario reparar rápidamente esta plataforma de lanzamiento o modernizar otra”.

Rusia cuenta con otras dos bases espaciales (cosmodromos) activas, Vostochny y Plesetsk, pero ninguna puede actualmente lanzar cohetes Soyuz tripulados. La base especial de Baikonur -construida a finales de la década de 1950 cuando Rusia formaba parte de la Unión Soviética y que coprotagonizó la carrera espacial con Estados Unidos- es la única.

Rusia está reduciendo su participación en el proyecto de la EEI que finalizará en 2030. NASA - NASA

Desde ese lugar, que Kazajistán cedió a Rusia por unos 115 millones de dólares anuales, el Kremlin efectuó más de 400 lanzamientos exitosos de cohetes. Es la última plataforma de lanzamiento operativa desde que Roscosmos retiró el Sitio 1/5 (también conocido como el Inicio de Gagarin) que fue desmantelada y desde la que se utilizó para el lanzamiento de Yuri Gagarin, el primer ser humano en viajar al espacio exterior y completar una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961.

Pese al grave incidente, Rusia tiene previsto construir una nueva Estación de Servicio Orbital, lanzar satélites y otras misiones tripuladas el próximo año en momentos en los que está reduciendo su participación en el proyecto de la EEI que finalizará en 2030.