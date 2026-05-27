Una mujer recibió una brutal patada de un caballo durante una carrera en un hipódromo de Reino Unido

Una mujer recibió una brutal patada de parte de un caballo durante una carrera en un hipódromo de Reino Unido. Las imágenes del episodio fueron televisadas por la transmisión oficial y no tardaron en viralizarse en redes sociales, dejando a los usuarios conmocionados debido a la violencia del golpe.

La joven, identificada como Chloe Briody, es empleada del equipo del entrenador de caballos Richard Fahey. El incidente ocurrió en el parade ring, el área donde los jinetes se preparaban antes de la carrera de Clase 6 de siete furlongs para caballos de tres años en el hipódromo Redcar de North Yorkshire. Son competiciones de aproximadamente 1408 metros donde los animales corren a una velocidad media-alta. Briody tiene años de experiencia con caballos pura sangre en la base de Fahey.

La empleada se acercó a Kameko Fever, el caballo del equipo que disputaba su octava competición y usaba el número 3. Ingresó a la pista, donde el animal se trasladaba a lo largo del camino junto a su jinete, en una actitud calma.

Chloe Briody, la empleada del equipo de Richard Fahey que recibió la patada Instagram (@richardpeterfaheyracing)

La mujer de 25 años se acercó por el lado derecho y apoyó su mano en el cuerpo de Kameko cuando, de repente, el animal puso todo su peso en sus patas delanteras y, con las dos traseras, golpeó a Briody. La mujer salió disparada por los aires y, luego, cayó al piso.

Durante la transmisión en vivo de Racing TV, se colocaron pantallas alrededor de Briody mientras personal médico ingresaba a la pista para ayudarla. La llevaron al hospital para que la examinaran, pero milagrosamente solo recibió algunos golpes, informaron desde el hipódromo.

Una mujer recibió una patada brutal de un caballo durante una carrera en un hipódromo de Reino Unido

“Gracias a todos los que han expresado su preocupación tras el desafortunado accidente ocurrido ayer en el paddock de Redcar, donde una empleada de la cuadra de Richard Fahey fue pateada por un caballo. La empleada fue atendida rápidamente por personal médico especializado en el lugar del accidente, y posteriormente se le realizaron más pruebas en el hospital”, señalaron en la publicación.

Y sumaron: “Tras hablar con la cuadra esta mañana, nos complace confirmar que la empleada se encuentra bien, salvo por algunos hematomas. Pronto estará de pie y le deseamos una pronta recuperación”.

En tanto, el caballo estaba también en perfecto estado y terminó en la undécima posición de trece participantes, tras haber salido con una cuota de 9-2 bajo la monta del jinete Ethan Tindall.

El posteo del hipódromo Redcar de North Yorkshire

Un antecedente similar ocurrió el año pasado en Australia. Fue el 15 de septiembre que el jockey australiano Micheal Hellyer sufrió un duro accidente en el parade ring del hipódromo de Toowoomba, Queensland. Mientras Hellyer se acomodaba en la montura, el animal lanzó hacia atrás su cabeza y lo golpeó de lleno en la cara, provocando que perdiera el conocimiento y cayera al suelo.

El incidente, que se hizo viral, generó preocupación inmediata entre los espectadores y requirió asistencia médica en el lugar. Pocas horas después, el propio Hellyer llevó tranquilidad a través de un mensaje en X.

“Gracias a todos los que se preocuparon. Tuve la suerte de salir solo con un labio roto y una conmoción cerebral. Espero volver a la silla en un par de semanas”, escribió en un posteo.