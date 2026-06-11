El derechista De la Espriella lidera los sondeos con miras al balotaje en Colombia

BOGOTÁ.– El candidato de derecha Abelardo De La ‌Espriella lidera la ‌intención ⁠de voto para la segunda vuelta presidencial de Colombia con un 52,6%, superando al izquierdista ​Iván Cepeda, ⁠que ⁠obtiene un 44,8%, reveló el miércoles una encuesta de AtlasIntel.

La ​encuesta, publicada por la revista Semana cuando faltan ‌11 días para la segunda vuelta presidencial ​en Colombia, incluyó ​3681 entrevistas realizadas entre el 5 y el 10 de junio, con un margen de error de ±2%. Un 2,6% de los encuestados aseguró que votará en blanco.

De La Espriella, un abogado ​de 47 años que se presenta como un “outsider” de la política, propone ⁠mano dura contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el ‌crimen, acabar con las negociaciones con los grupos armados, así como la reactivación de la economía con incentivos a la inversión privada y a los empresarios, además de la reactivación del sector minero-energético.

Cepeda, senador de 63 años, promete la ‌continuidad del denominado “gobierno del cambio” que inició el actual presidente Gustavo Petro ⁠y la profundización de reformas sociales para reducir la ‌pobreza y la desigualdad, además de ⁠la búsqueda de la paz con los ⁠grupos armados ilegales a través de negociaciones.

El candidato oficialista Iván Cepeda JUAN BARRETO - AFP

De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó la primera vuelta con el 43,7% de los votos, mientras que Cepeda, ‌del Pacto Histórico, ​alcanzó el 40,9%.

Sin embargo, el candidato de derecha no alcanzó la mayoría absoluta para evitar un balotaje previsto para el 21 de junio.

Denuncia contra Petro

En tanto, el abogado defensor del presidente Petro anunció el jueves que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a la congresista que pidió que el mandatario fuera temporalmente suspendido de su cargo en medio de una investigación por presunta participación indebida en política.

La congresista Gloria Arizabaleta, del oficialista Pacto Histórico, firmó un documento que fue conocido la víspera por la prensa en el que reclamó que Petro sea suspendido hasta la segunda vuelta presidencial

El abogado Alejandro Carranza, quien representa a Petro, aseguró a medios de prensa que la congresista “abusó de su autoridad” como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros funcionarios.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro ANGELA WEISS - AFP

La Corte Suprema, donde el abogado presentará la denuncia, es la encargada de investigar penalmente a los congresistas.

Arizabaleta indicó en el documento que se trataba de una medida provisional mientras se adelanta la investigación contra Petro en la Comisión por presunta participación indebida en política, luego de que el presidente hiciera declaraciones sobre los candidatos.

La investigación se refiere especialmente a publicaciones en X en las que Petro hizo referencia a los aspirantes a la presidencia o usa expresiones como “el gato/tigre seguirá cazando ratones”, en lo que parece una alusión a De la Espriella, quien se apoda “El Tigre”.

Petro dijo que la congresista le hace oposición —pese a ser de su mismo partido— y negó haber intervenido en política. Al respecto indicó que sus menciones a De la Espriella fueron para defender su “buen nombre”, porque el candidato quiere acusarlo frente a la justicia estadounidense.

El mandatario continúa en funciones, mientras que Arizabaleta fue suspendida de su cargo por la Procuraduría, encargada de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos, mientras investiga su actuación. El procurador, Gregorio Eljach, dijo a la prensa que recogieron múltiples quejas y actuaron.

La solicitud de la congresista generó una discusión jurídica sobre su alcance y el procedimiento que se debe seguir. Según las normas colombianas, en la Comisión de Investigación y Acusación los congresistas que la integran deben decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes, donde de ser aprobada se traslada al Senado, que se encarga de enjuiciarlo.

Agencias Reuters y AFP