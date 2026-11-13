Papa León XIV en Perú, EN VIVO: misa en las Pampas de Pimentel y un encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz
El Sumo Pontífice continúa su viaje por territorio peruano con diferentes actividades en Chiclayo y una Cena con sacerdotes diocesanos en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo
Autores en vivo (4)
Sufrió bullying y cayó en las drogas. El joven que emocionó al Papa ya tiene una frase para tatuarse
Un día, mientras caminaba por las calles de Moreno, Cristian Schinca vio pasar a su mamá junto a su hermanita. Tenía 20 años, hacía meses que dormía en un colectivo abandonado del barrio, consumía cocaína y casi no tenía contacto con su familia.
Lo que pasó en ese momento fue uno de los golpes más dolorosos de su vida: su mamá intentó evitar que la niña lo viera. “Para mí, mi hermanita es mi todo. Eso fue un puñal en el pecho”, recuerda Cristian.
Había perdido su trabajo, estaba en situación de calle y pasaba noches enteras consumiendo drogas. Pero aquella escena lo sacudió. “El amor de mi hermana fue el clic”, dice.
Músicos del Colón, pedidos del Vaticano y una improvisación: el detrás de escena del ensamble de la misa de León XIV en Luján
La música de las misas de León XIV en la Argentina no pasó inadvertida. Los repertorios sacros de las distintas celebraciones protagonizaron algunos de los momentos más emocionantes de la visita papal. Detrás de cada ceremonia hubo directores, docentes, coreutas e instrumentistas que trabajaron durante meses, en coordinación con el Vaticano, sobre la construcción de la atmósfera sonora, que conjugó solemnidad religiosa, tradición folclórica e identidad nacional. En distintos pasajes, al Sumo Pontífice se lo vio cantando y conmovido.
“Fue como recibir al Papa en nuestra propia casa, no tiene igual”, expresa Santiago Rosso, director y fundador, hace una década, del Coro Municipal “Ernesto Storani” de Luján, quien llevó adelante la composición y los arreglos de las canciones que fueron interpretadas durante la última presentación del Sumo Pontífice en el país. “Todavía sigo muy emocionado e impactado por lo que vivimos”, contó, y agregó: “Lo que irradia su figura no tiene comparación, te atraviesa por completo”.
Monseñor Jorge Lugones: “El Papa nos hizo advertencias a todos y también al Gobierno”
Es jueves por la mañana y el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, sigue conmovido. Hace unas horas asistió a la despedida del papa León XIV en el aeropuerto de Ezeiza, después de la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján. “La gente quería ver al Papa; fue algo impresionante y emocionante”, relata Lugones, uno de los prelados que trabajaron en la organización del viaje papal.
En una entrevista con LA NACION, Lugones considera que la histórica visita del Sumo Pontífice, que permaneció en el país durante cuatro jornadas y movilizó a millones de fieles católicos, debe interpelar a todos los actores del sistema: desde la Iglesia, gremios y empresarios hasta la gestión de Javier Milei y la oposición. “Es importante que tomemos nota y que cada uno recoja lo que necesita para desarrollar la propuesta que ha venido a hacer León”, remarca el extitular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
León XIV puso los dedos en las llagas de un Perú herido que conoce como pocos y clamó contra la violencia hacia las mujeres
LIMA.- Evidentemente feliz, emocionado y sintiéndose en casa -como repite una y otra vez-, como hizo en las anteriores etapas de esta gira que ya lo llevó a Uruguay y la Argentina, el papa León, con delicadeza, puso los dedos en las llagas de su amado Perú.
En una capital llena de contrastes, donde convive el lujo total en algunos barrios como el de San Isidro y pobreza extrema en otros, pero donde se desató una esperable “Leonmanía”, el exmisionero agustino y luego obispo peruano mencionó los grandes desafíos de su amado Perú.
Reclamó unidad en la diversidad, respeto a las mujeres, una sociedad más justa y “corazones honestos en la búsqueda del bien común para superar la corrupción, la violencia y el individualismo”. Y habló de las desigualdades, la discriminación, incluso racial, de indígenas y negros, el machismo, se refirió a la riqueza en manos de pocos y la violencia contra las mujeres.
Las actividades de León XIV en Perú previstas para este viernes
- 07.40 - Salida desde el Callao y llegada a la Base Aérea de Chiclayo.
- 10.30 - Santa Misa en las Pampas de Pimentel.
- 12.40 - Visita a la capilla San Óscar A. Romero.
- 16.30 - Encuentro con la comunidad religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y con universitarios en la USAT.
- 19.00 -Cena con sacerdotes diocesanos en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.