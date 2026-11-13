Papa León XIV en Perú, EN VIVO: misa en las Pampas de Pimentel y un encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz

La música de las misas de León XIV en la Argentina no pasó inadvertida. Los repertorios sacros de las distintas celebraciones protagonizaron algunos de los momentos más emocionantes de la visita papal. Detrás de cada ceremonia hubo directores, docentes, coreutas e instrumentistas que trabajaron durante meses, en coordinación con el Vaticano, sobre la construcción de la atmósfera sonora, que conjugó solemnidad religiosa, tradición folclórica e identidad nacional. En distintos pasajes, al Sumo Pontífice se lo vio cantando y conmovido.

“Fue como recibir al Papa en nuestra propia casa, no tiene igual”, expresa Santiago Rosso, director y fundador, hace una década, del Coro Municipal “Ernesto Storani” de Luján, quien llevó adelante la composición y los arreglos de las canciones que fueron interpretadas durante la última presentación del Sumo Pontífice en el país. “Todavía sigo muy emocionado e impactado por lo que vivimos”, contó, y agregó: “Lo que irradia su figura no tiene comparación, te atraviesa por completo”.